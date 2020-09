Tour de France 2020 :

Résumé vidéo avec les meilleures images et les moments les plus marquants de la vingt et unième et dernière étape du Tour de France 2020, une journée de caractère festif et 122 kilomètres au départ de la ville française de Mantes-la-Jolie et arrivée sur les Champs Elysées de Paris.

Le classement général individuel a été remporté par le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), avec son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) complétant le podium.

La dernière victoire d’étape a été remportée par l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), devant le dans Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

