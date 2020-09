Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 15/09/2020

L’Équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadier) a été choisi comme le coureur le plus combatif de l’étape, mais il n’a pas pu remporter la victoire en raison de l’attaque de l’avant-dernier port de l’Allemand Lennard Kemna (Bora-Hansgrohe), vainqueur à Villar de Lans.

“Ce n’était pas une déception, je suis content du travail que j’ai fait aujourd’hui. J’ai essayé de gagner, mais Kamna était très fort et je n’ai pas pu le suivre”, a-t-il déclaré.

Richard Carapaz, vainqueur du Giro d’Italia 2019 et débutant du Tour de France, a pris la responsabilité d’Ineos Grenadier après la chute de son leader, le colombien Egan Bernal, dimanche dernier au Grand Colombier.

La locomotive Carchi, âgée de 27 ans, est entrée dans les nombreuses évasions de la journée avec ses compagnons Pavel Sivakov et Andrey Amador, et était chargée de réduire l’évasion lors de l’ascension de Saint Nizier du Mouncherotte (1 Cat.), où il a attaqué jusqu’à 3 fois avec l’intention d’affronter seul la dernière promotion à Villard de Lans.

Mais Carapaz a rencontré la résistance de l’Allemand Lennard Kamna, qui a répondu avec force à 2 kilomètres du sommet, il s’est retrouvé seul et avec un chemin clair vers le but.

Richard Carapaz est le premier classé à Ineos, à la quatorzième place à 17 minutes et 23 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Mikel Landa: “Mon objectif est de monter sur le podium”

L’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) a déclaré mardi qu’il tenterait d’attaquer lors de l’étape reine de ce mercredi du Tour de France, tout en écartant les choses folles pour ne pas perdre sa position actuelle.

“Mon objectif est d’être sur le podium, j’irai avec tout, mais en pensant à ne pas tout perdre”, a-t-il déclaré à l’issue de l’étape de mardi, dans laquelle il est entré dans le groupe des favoris.

Le pilote de Bahreïn est septième à 2,16 du leader, le Slovène Primoz Roglic, mais à seulement 42 secondes de la troisième place, détenue par le Colombien Rigoberto Urn.

Landa a reconnu que les favoris avaient gardé leurs forces pour le Queen Day, dans lequel deux ports de catégorie spéciale grimperaient. Le dernier, le col indien de la Loze, abrite le but.

“Nous regardons tous l’étape de demain. Espérons que ça va, la journée de repos a été bonne pour moi, j’espère que tout ira bien demain”, a déclaré le Basque.

“Ce sont les quelques ports du Tour, qui dépassent les 2000 mètres, avec une arrivée très difficile à gérer, avec des rampes dures. Je suis sûr qu’il y aura des dégâts”, at-il commenté.

“Le col de la Madeleine est laissé derrière et la dernière montée est très dure, il peut y avoir des surprises”, a-t-il commenté.

Imanol Erviti: “Nous avons un Tour très dur, les forces sont très justes”

L’espagnol également Imanol Erviti (Movistar), protagoniste de la pause du jour, a souligné la dureté du col de Loze, qui sera promu ce mercredi comme la fin de l’étape, “un port brutal” où il attend du chef d’équipe Enric Mas qu’il tente. , “si vous vous voyez avec force.”

“Le Col de la Loze?, Beau mais difficile. C’est une montagne spectaculaire, de haute montagne, des Alpes totales, magnifique et, il semble qu’il y aura un très beau temps. Cela semblait dur, brutal. Enric? Ce sont des jours à ne pas échouer et, si vous avez forces, je vais essayer, j’en suis sûr. “

Pour le cycliste pamplons de 36 ans, des jours d’attaques sont attendus chez les hommes du général.

“Nous avons un Tour très dur, les forces sont très justes et c’est une année très, très, rare. Dans des étapes comme demain, il peut y avoir des attaques individuelles par des personnes du classement général, mais aussi demain et après-demain sont de bons jours pour envoyer des gens. en avant et faire un bon «pont» », dit-il.

Concernant l’étape de ce mardi se terminant à Villard de Lans, Erviti a regretté de ne pas avoir pu disputer la victoire avec lui et son coéquipier Carlos Verona, également dans l’évasion du jour.

“C’était une journée rare, avec un début difficile, où Bora pouvait préparer une bataille pour continuer à se battre pour le maillot vert. Nous devions être vigilants et c’est pourquoi nous sommes tous les deux entrés dans la pause. Ils nous ont laissé beaucoup d’avantages, quelque chose qui ne s’était pas produit dans ce Tour, nous avons essayé de contester et avons fait tout notre possible », a-t-il commenté.

