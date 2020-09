Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 14/09/2020

Rigoberto Urn court à contre-courant. Dans un cyclisme obsédé par les données offertes par les potentiomètres installés sur les vélos, le Colombien affronte le Tour de France sans ces appareils, feignant exclusivement sur ses sensations.

Pour ce faire, il a son expérience, taillée en 19 grands tours, dans laquelle il a appris à connaître son corps et à analyser la course.

“Les données que ces ordinateurs vous offrent sont importantes lorsque vous vous préparez, mais une fois ici, …”, a répondu lors de la deuxième journée de repos le leader de l’Education First, troisième au général à 1,34 derrière le leader, Slovène Primoz Roglic.

Cycliste de race pure, celui d’Urrao préfère regarder la course et écouter son corps, tout en économisant quelques grammes sur le vélo.

«À cause du poids de la moto, j’aime réduire les watts, surtout la troisième semaine du Tour. À ce moment-là, on ne la regarde pas tellement, on va au rythme qu’ils vous emmènent. J’ai déjà couru des sensations. Je ne le fais que lorsque je suis prêt à partir. pour participer aux courses, parce que je n’ai pas besoin de plus d’informations, j’ai beaucoup de données sur toute l’année et j’essaye d’aller à mon rythme », explique-t-il.

Vétérinaire

Le vétéran des prétendants au podium, avec l’Australien Richie Porte, 35 ans, sait que dans une course aussi longtemps que le Tour, il faut vivre dans le présent et endurer ce que la route vous réserve.

Surtout après moins d’un an, son avenir sur la moto a été compromis par une chute brutale subie dans la Vuelta a Espaa qui l’a laissé au bord du précipice.

«Ce fut une année très compliquée, mais j’aime vraiment m’entraîner et quand on a cette passion, il est difficile d’arrêter», a déclaré l’homme d’Antioqua, qui a appris par les succès et les échecs à relativiser les deux.

“Bien sûr, j’ai de la pression, des nerfs, mais quand j’ai vécu tant de choses, le sport n’est pas la priorité. J’essaie de faire de mon mieux, mais sans affecter les résultats. C’est pourquoi j’aime ça”, dit-il.

“Après tant d’années en tant que professionnel, on continue grâce à la passion et l’affection de mes followers, j’en suis très passionné. Avec passion c’est plus facile”, ajoute-t-il.

Urn aime le cyclisme, former des groupes d’entraînement en Colombie, l’environnement de la course.

Après avoir surmonté les séquelles de la chute, il se sent à nouveau heureux de rivaliser avec les meilleurs de la montagne et bien qu’il ne se fixe aucun objectif, il n’abandonne rien.

“Dans les courses de trois semaines, il faut être concentré jusqu’à la fin, il y a deux étapes de montagne difficiles et un contre-la-montre important. Nous devons saisir les opportunités”, dit-il.

CONTRE LA MONTRE

Urn reconnaît que la victoire finale est difficile en raison de la puissance de Roglic et de son équipe, le Jumbo, et de la force de son compatriote Tadej Pogacar. «Mais cela ne s’arrête qu’à Paris», prévient-il.

Parmi ceux du «top 10», il est le seul avec son compatriote Nairo Quintana à monter sur le podium à Paris. Il était deuxième en 2017 et cette expérience lui fait savoir que durer est la clé pour être parmi les meilleurs.

Sa troisième place est surtout menacée par son compatriote Miguel ngel Lpez, quatrième à 11 secondes, le Britannique Adam Yates, à 29, Porte à 39 et l’Espagnol Mikel Landa.

Sur le papier, Urn a un avantage dans le contre-la-montre samedi prochain sur les pentes de la Planche des Belles Filles. Mais le Colombien sait qu’il ne peut courir penser à l’avenir.

“On ne peut rien économiser, il faut tout donner tous les jours. Après 20 étapes ce sera un contre-la-montre de force. Les temps que j’ai fait sur le Tour se sont bien passés pour moi, mais je ne me réserve pas pour ça”, dit-il.

Avant qu’il y ait deux étapes de montagne difficiles dans les Alpes que Urn doit affronter sans le soutien de Sergio Higuita, le champion colombien, contraint d’abandonner après une chacune ce dimanche.

“C’est une perte importante, les autres coéquipiers devront travailler davantage, mais nous y sommes préparés”, dit-il.

