Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 14/09/2020

Le Tour de France a profité de la deuxième journée de repos à Grenoble, au pied des Alpes, dans les montagnes desquelles deux Slovènes, le maillot jaune Primoz Rogliz et l’aspirant Tadej Pogacar, l’enseignant vétéran et l’élève exceptionnel, discuteront de qui grimpe le haut du podium à Paris dimanche prochain.

Une journée de repos actif, un entraînement de quelques heures, sans forcer, que les jambes sont déjà lourdes, et pour passer les contrôles PCR, car le virus menace toujours la bulle d’un Tour avec un diagnostic clair pour les deux premiers sièges . L’incertitude demeure pour l’honneur restant, et les Espagnols Mikel Landa et Enric Mas y aspirent toujours.

Avec le numéro 1 et favori numéro 1, le tenant du titre colombien Egan Bernal éliminé, le duel initialement prévu avec Roglic a disparu dimanche dernier sur les pentes du Grand Colombier.

Le mécène incontesté est Roglic, le vainqueur de la Vuelta 2019, qui aux commandes du navire Jumbo Visma a terminé avec Bernal et la suprématie de Sky / Ineos datant du Tour que Wiggins a remporté en 2012.

Le membre révolutionnaire en herbe des Émirats des Émirats arabes unis a terminé troisième de la Vuelta 2019 et porte le meilleur maillot blanc junior. Mais il veut changer cette couleur en jaune. Pogacar, 21 ans, annonce une guerre sans quartier. Il a remporté deux étapes et a 40 secondes de retard sur son ami, compatriote et pourtant rival.

Tous deux s’affronteront pour le Tour dans les montagnes alpines, combat présumé intéressant. Roglic, calculateur et blindé par le Jumbo, devant la folie juvénile, la force et le talent d’un naufrage qui sait nager parmi les requins et aussi réussir. Ce que personne ne doute, à part une surprise capitale, c’est qu’il y aura deux drapeaux slovènes à Paris.

La débâcle de Bernal et la chute de Nairo Quintana, à 5,08 du leader, aveuglent les Slovènes, mais laissent des places libres pour la lutte pour le podium. Le front colombien est toujours représenté dans cette section, Rigoberto Urn étant troisième, 54 secondes derrière la deuxième place. Urrao, leader d’Education First, est le mieux placé, suivi de “Supermn” Lpez, à plus d’une minute.

LANDA ET PLUS NE JETENT PAS LE PODIUM

A partir de la cinquième place, occupée par le Britannique Adam Yates, la lutte pour la médaille de bronze s’ouvre à plusieurs coureurs, à commencer par l’Australien Richie Porte et suivi par les Espagnols Mikel Landa et Enric Mas, tous deux s’échangeant plus haut dans le range. deuxième étape.

Le cycliste basque accuse l’effort des deux premières semaines, mais son terrain arrive et ne rejette pas la possibilité d’améliorer la quatrième place en 2017, objectif qui lui a fait mettre les galons d’une nouvelle équipe, la Bahreïn McLaren.

Enric Mas reste convaincu qu’à l’exception du slovène, le reste des rivaux n’est pas imbattable, et il s’accroche à sa progression physique et au soutien de Valverde pour avancer des positions dans une année qu’il envisage de s’adapter au Tour.

Seuls deux aspirent au maillot jaune, mais beaucoup veulent être dans la photo d’honneur sur les Champs Elysées. Et quelques-uns qui devront réparer un autre gâchis en essayant de rattraper les grands buts oubliés avec des victoires d’étape. Nairo Quintana s’intègre désormais là-dedans, s’il se remet de sa “douleur d’âme”, et même Alejandro Valverde, avec ses 40 ans.

LES ALPES OFFRENT UNE SEMAINE FANTASTIQUE

Dans la dernière ligne droite du Tour, il y aura des montagnes partout. Après le repos, l’étape qui se termine en montant à Villard-de-Lans (3) arrive mardi, après le précédent passage par le col de Saint-Nizier-du-Moucherotte (1,11,1 km à 6,5%).

Mercredi, il a voyagé à travers les nuages ​​avec les deux ports au-dessus de 2000 mètres, où Bernal avait déposé ses munitions, habitué à vivre dans son pays à des altitudes similaires.

Deux colosses de catégorie spéciale comme défi à la résistance: La Madeleine (17 km à 8,4%) et le gigantesque et nouveau Col de la Loze, un monstre sans fin de 21,5 km à 7,8%, le toit du Tour à 2304 mètres.

Pour couronner les journées alpines du jeudi, une journée de hauts et de bas constants. Au total cinq ascensions: le Cormet de Roselend (1), la Route des Villes (3), les Saisies (2), les Aravis (1) et le Plateau des Glires (Spécial), dont un tronçon graveleux, à 35 km de la ligne d’arrivée à La Roche-sur-Foron.

La vente aux enchères restera encore, le rendez-vous le plus attendu, peut-être moins décisif que prévu par le panorama offert par le général. Cependant, nous serons un “sauveur qui peut” dans un effort individuel de 36 kms contre la montre. La ligne d’arrivée à La Planche des Belles Filles (1; 6 km à 8,5%). Et dimanche le défilé à Paris avec de nouveaux visages sur le podium. Un nouveau cycle s’ouvre?.

Carlos de Torres

