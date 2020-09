Tour de France 2020 :

09/11/2020

Le cycliste français Romain Bardet, leader de l’AG2R La Mondiale, ne s’élancera pas ce samedi dans la quatorzième étape du Tour de France en raison de la chute subie ce vendredi treizième et dans laquelle il s’est retrouvé avec une commotion cérébrale, a fait savoir son équipe. .

Romain Bardet, qui a débuté la journée depuis le quatrième port du classement général et l’a terminé en dehors du top 10 après avoir concédé 2 minutes et 30 secondes au leader, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a été impliqué dans un empilement avec le néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo). qui a également pris sa retraite, et le Colombien Nairo Quintana (Arka-Samsic).

“Romain souffre d’une commotion cérébrale dont l’intensité montrait des signes en fin d’étape, obligeant notre équipe médicale à insister pour qu’il subisse un scanner au CHU de Clermont Ferrand, avec l’aide du Dr Mathieu Abott, de l’AS Montferrand », explique l’équipe.

“La tomographie n’a pas révélé de blessures. Cependant, Romain Bardet doit arrêter toutes ses activités sportives pour le moment, et donc il ne pourra pas participer au départ de l’étape demain. Sa date de retour à la compétition sera définie en fonction de l’évolution de leur état, comme l’explique le Dr Eric Bouvat, médecin-chef de l’équipe AG2R La Mondiale », ajoute-t-il.

«Cette étape sur les routes de chez moi était complètement le contraire de ce à quoi je m’attendais. L’accident a été sévère, en descente à grande vitesse, et je me suis battu tout le reste de la journée. Les tests médicaux ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, et je ne peux pas continuer. en course », précise le cycliste sur le site Internet de l’équipe.

“Je sais que mes coéquipiers feront de leur mieux pour terminer le Tour de France avec de bonnes performances”, ajoute Bardet.

Mollema, qui était treizième au général, a également pris sa retraite.

