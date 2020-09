Tour de France 2020 :

Compétition sur route · 08/09/2020

Le cycliste irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) s’est imposé dans la dixième étape de la 107 édition du Tour de France, une journée de profil complètement plat et 168,5 kilomètres au départ de l’île d’Olron et se terminant sur l’île par R.

Avec un temps de 3 heures, 35 minutes et 22 secondes, Bennett s’est imposé au sprint à l’arrivée de l’Ile de R devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), deuxième et troisième respectivement.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a enfilé le maillot de leader après la neuvième étape, est resté en tête du classement de la Grande Boucle.

Le vent et les nerfs étaient présents pendant une bonne partie de la journée, provoquant des coupures et des chutes qui ont touché des cyclistes tels que Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), entre autres.

L’étape a commencé avec la bonne nouvelle qu’aucun des cyclistes soumis aux tests PCR pour Covid-19 n’avait été testé positif. Sur plus de 650 tests effectués par l’organisation du Tour pendant la journée de repos, seuls quatre membres du personnel des équipes Ineos Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis et AG2R La Mondiale ont donné un résultat défavorable, ainsi qu’un travailleur de l’organisation qui était en contact avec les équipes et le directeur de l’événement lui-même, Christian Prudhomme.

Le Tour de France se poursuivra ce mercredi avec le contentieux de sa onzième étape, de 167,5 kilomètres entre Chtelaillon-Plage et Poitiers.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – 3:35:22

2. Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) – mt

3. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – mt

4. Elia Viviani (ITA / Cofidis) – mt

5. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) – mt

6. Andr Greipel (GER / Israel Start-Up Nation) – mt

7. Bryan Coquard (FRA / B & B-Vital Concept) – mt

8. Cees Bol (NED / Sunweb) – mt

9. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) – mt

10. Luka Mezgec (SLO / Mitchelton-Scott) – mt

Classification générale:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) –

Étape suivante, 11: Chtelaillon-Plage / Poitiers / 167,5 km.

