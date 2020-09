Tour de France 2020 :

L’équipe Movistar a annoncé ce mercredi que la cycliste de Burgos Sara Martn, actuellement coureuse dans les rangs de l’équipe féminine de Sopela, fera partie de la structure féminine du worldtour à partir du 1er janvier prochain et pour les deux prochaines saisons (2021-22). Réalisé par Sebastin Unzu.

Étudiant en chimie à l’Université de Valladolid, diplômé à compléter avec des couleurs bleues, Martn -cycliste très complet: grand tapis roulant, constant en escalade et avec une vitesse de pointe raisonnable- a donné ces derniers mois, après son retour à la compétition, étape clé de votre progression en tant que cycliste.

L’Arandina, vainqueur en 2019 de la Coupe d’Espagne de Villasana de Mena, a remporté les deux titres de championne d’Espagne des moins de 23 ans en janvier en août dernier, sur route et contre la montre. Lors de ces tests, Sara a côtoyé la meilleure élite de notre pays: elle a remporté la médaille d’argent au contre-la-montre, devant sa future partenaire Sheyla Gutirrez, et 5 au test en ligne. Les Burgos ont également terminé 16e du Championnat d’Europe de Plouay U23, avec une équipe espagnole qui l’a constamment appelée ces cinq dernières années pour les Coupes d’Europe (moins de 23 ans) et les Coupes du monde (juniors). Ses débuts dans un championnat du monde élite arriveront cette semaine à Imola, où il participera aux épreuves en ligne (samedi 26) et au contre-la-montre (jeudi 24).

Martn, troisième signature pour Movistar Team en vue de 2021 après celles déjà annoncées par Emma Norsgaard et Annemiek van Vleuten, renforçant ainsi la colonne vertébrale “ made in Spain ” avec laquelle la seule équipe de notre pays dans la catégorie la plus élevée voyagera à travers le monde. monde.

Sara Martn: “C’est quelque chose de très grand pour moi”

«Une illusion de pouvoir faire ce bond en avant», explique Martin. “Déjà dans son saut de junior à une équipe UCI comme Sopela, où certains des cyclistes espagnols qui viennent de passer à l’équipe Movistar et que vous aviez comme référence étaient, c’était très important. Maintenant, avoir l’opportunité d’atteindre le WorldTour et d’être avec en tant que coéquipiers, et même avec des cyclistes de référence mondiale comme Annemiek Van Vleuten, c’est quelque chose de très grand pour moi. Depuis que je me consacre au cyclisme à 100%, je progresse chaque année, et ce saut me renforcera certainement “.

J’espère pouvoir aider l’équipe dans tout ce qui est nécessaire, apprendre et s’imprégner de toute l’expérience de chacun des coéquipiers. Avoir cette expérience dans des tests de haut niveau m’aidera sûrement à progresser dans les aspects techniques et tactiques, ce que j’aime le plus. Je voudrais m’améliorer, même si je suis conscient que dans la sphère purement physique je dois encore beaucoup avancer.J’ai toujours attaché une grande importance à mes études de chimie, pour l’avenir, et les rendre compatibles avec le sport demande beaucoup d’organisation et de discipline, ce qui m’a aidé beaucoup dans le domaine du sport. Je suis assez exigeant et je veux contribuer autant que possible à l’équipe depuis le début, et une fois que j’aurai fini l’académique, je progresserai encore plus en tant que cycliste et en tant que personne. tout”.

Sebastin Unzu: “Il s’est montré capable de grandes choses”

«L’arrivée de Sara confirme notre engagement envers les jeunes coureurs de notre pays», déclare Sebastin Unzu. «C’est une cycliste qui, malgré sa jeunesse, a déjà montré qu’elle était capable de grandes choses dans le présent. Elle se comporte bien sur tous les terrains et le meilleur, c’est qu’elle a encore beaucoup de marge de progression sur chacun d’eux, donc nous en avons beaucoup. volonté de tout apporter et de mettre tous les moyens nécessaires pour qu’il continue à grandir, se développer et qu’il devienne, comme il le souhaite, l’une des futures références de notre pays. Son intégration confirme que nous continuons à parier sur le national, et pour les cyclistes comme Sara, ce sera très positif de courir aux côtés d’un grand leader comme Annemiek “.

