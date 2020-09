Tour de France 2020 :

Castejn de Sos, situé au cœur des Pyrénées aragonaises, a accueilli ce dimanche la célébration du Championnat d’Espagne d’Enduro. Un environnement naturel formidable pour orner le caractère spectaculaire d’une discipline en plein essor qui a réuni près de 200 concurrents.

Gabriel Torralba et Sara Yusto se sont révélés être les motards les plus rapides à boucler les cinq sections chronométrées proposées par ce championnat espagnol d’Enduro, qui a parcouru un parcours total de 38 kilomètres avec 1 750 mètres de dénivelé positif.

Les Aragons Torralba, avec un temps total de 24 minutes et 27 secondes, ont prévalu au classement Scratch masculin avec solvabilité devant Edgar Carballo, qui a mené par 31 secondes, et Carlos Von Heyden, qui a pris 48 secondes. plus que le vainqueur en franchissant les cinq étapes chronométrées pour grimper sur la troisième case du podium et remporter le titre U-23.

Côté finale, deux habitués du XCO comme Sara Yusto et Sara Gay ont montré leur immense qualité technique pour prendre les deux premières places du classement scratch. Yusto, qui a encore moins de 23 ans, a bouclé les cinq étapes chronométrées avec un temps de 33 minutes et 12 secondes, seulement 7 secondes de mieux que Gay, qui s’est battu jusqu’aux derniers mètres pour la couronne de champion d’Espagne. Le podium a été complété par Ares Masip avec un temps de 34 minutes et 18 secondes.

Les gagnants des autres catégories sont les suivants:

– Masculin junior: David Fernndez

– Master 30A Homme: Alejandro Lozano

– Master 30B Mâle: Juan Jos Esnaola

– Master 40A Homme: Antoni Riera

– Master 40B Hommes: Jos Manuel Galea

– Master 50A Homme: Antonio M. Candela

– Master 50B Femelle: Josep Permas

– Master 40 Femelle: Mara Monzn.