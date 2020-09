Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · · 17/09/2020

L’organisation du Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show a annoncé aujourd’hui l’annulation de la quatrième édition de ce festival cycliste, qui devait se tenir le week-end du 25 au 27 septembre. La décision a été prise en raison de la responsabilité en raison des dernières mesures prévues par le gouvernement pour contenir la contagion du Covid-19.

Sea Otter Europe est le festival cycliste européen qui, en quelques années d’existence, a réalisé des chiffres surprenants: 60000 visiteurs de plus de 25 nationalités différentes, +6000 participants à des événements sportifs et un total de +350 marques exposantes selon record de l’année dernière.

Un festival qui a gagné une reconnaissance mondiale parmi l’industrie et les passionnés de cyclisme et en seulement trois éditions est devenu un point de rencontre indispensable pour la communauté cycliste.

De cette manière, cette année, il n’y aura pas de grande zone commerciale et d’exposition, de zones de loisirs et d’espaces d’exposition qui avaient été mis en place lors des éditions précédentes, les dépassant définitivement en 2021.

Ouverture des inscriptions au programme sportif Sea Otter Europe

Ce qui est maintenu, c’est le programme sportif Sea Otter Europe, car il est composé de courses qui se déroulent en plein air, certaines faisant partie des calendriers cyclistes internationaux, et maintenant toutes les mesures de sécurité et d’hygiène établies par les protocoles. Ainsi, le samedi 26 et dimanche 27 au matin, la zone au bord du Ter de Fontajau sera le théâtre des compétitions suivantes, avec des participations très restreintes:

Samedi 26 septembre

9h15: Scott Marathon BTT (UCI MTB Marathon Series)

9h25: Scott Marathon BTT. Girona XCC Pro

9h30: Scott Marathon BTT. Girona XCM-XCC Open

14h30: Remise des prix

Dimanche 27 septembre

7h30: Continental Ciclobrava (cyclisme sur route).

9h15: Etixx Girona Gravel Ride.

9h15: Super Coupe Massi. Cadet (H / F), Junior (F), Master 30/40 (F) et Master 40/50/60 (M).

10h45: Super Coupe Massi. Élite (F), Sub 23 (F), Junior (M) et Master 30 (M).

12h30: Super Coupe Massi. Élite (M) et Sub 23 (M).

14h30: Remise des prix

L’épidémie de la semaine dernière située à Gérone et Salt a forcé l’élimination de la zone de foire du festival.

Le festival Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show avait déjà été reporté au mois de mai, en raison de l’épisode de confinement général qui a eu lieu, et il a fonctionné jusqu’au dernier moment pour pouvoir le célébrer avec le maximum de garanties de sécurité en septembre. Pour cette raison, des protocoles très stricts avaient été mis en place pour garantir les mesures de distanciation et d’hygiène nécessaires autour du festival, tant dans la zone d’exposition que dans les espaces publics et lors de la célébration d’événements sportifs. Entre autres, un contrôle en temps réel de la capacité avait été établi et la distribution des différents stands avait été espacée. Et dès les manifestations sportives, toutes les mesures avaient été prévues pour éviter les foules aux sorties et aussi dans les zones destinées aux spectateurs.

L’organisation Sea Otter Europe remercie le Conseil provincial de Gérone, l’Office du tourisme de la Costa Brava-Gérone, la mairie de Gérone et l’Agence catalane du tourisme du gouvernement de Catalogne pour leur compréhension et le travail réalisé pour prendre cette décision conjointement. . Et il remercie les sponsors, exposants et collaborateurs pour la confiance qu’ils leur ont témoignée malgré la difficulté à organiser un événement de cette ampleur dans des circonstances aussi incertaines que les présentes.

