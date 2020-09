Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/01/2020

Le Colombien Sergio Higuita (Education First) repart ce mardi dans la quatrième étape du Tour de France avec l’ambition de porter du jaune dans la première arrivée de l’édition, plus tôt que d’habitude.

Le cycliste Education First, âgé de 23 ans, est actuellement huitième au général, à 17 secondes du leader, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), deuxième colombien le mieux classé au classement général, avec le même temps que le défenseur. du titre, Egan Bernal.

“Ça va être une journée intéressante. Je vais essayer de faire de mon mieux, car c’est l’occasion de porter le maillot jaune”, a déclaré le cycliste, champion de son pays, avant de prendre le départ à Sisteron.

Plus modeste était son compatriote Nairo Quintana, qui, bien qu’étant à la tête de l’équipe Arka-Samic, ne pensait pas pouvoir rivaliser avec l’étape d’aujourd’hui avec les grands favoris du classement général.

“Ce sera la première bataille pour les favoris. Mais je ne pense pas pouvoir être avec eux dans la montée finale”, a déclaré le pilote Boyac, qui a terminé trois fois sur le podium à Paris.

Deuxième en 2013 et 2015 et troisième en 2016, Quintana a montré sa force dans la saison avant que COVID-19 ne force la suspension des courses, mais il espère avoir sa chance dans des étapes plus dures et à plus de mètres d’altitude.

L’objectif de la journée est situé dans le port d’Orcires-Merlette, un port de première classe situé à 1 825 mètres d’altitude, avec une montée de 7,1 kilomètres à un dénivelé moyen de 6,7%.

Un port très tendu, à remontée permanente, plus propice à l’usure qu’aux fortes attaques.

Celui qui compte être parmi les meilleurs est Miguel ngel Lpez, le leader de l’équipe d’Astana, qui a subi une chute brutale le premier jour mais semble rétabli.

“Je vais bien, aujourd’hui est une étape importante, j’espère être avec les meilleurs”, a déclaré `Supermn López.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.