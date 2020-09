Tour de France 2020 :

Le cycliste britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) a remporté la belle victoire lors de la 55e édition du Tirreno-Adritico, connue sous le nom de “ Race of the Two Seas, après avoir maintenu la tête dans la huitième et dernière étape, un contre-la-montre individuel. de 10,1 kilomètres disputés dans la ville italienne de San Benedetto del Tronto.

Simon Yates, qui a enfilé le maillot bleu du leader après avoir remporté la victoire dans la cinquième étape, a défendu le précieux vêtement avec solvabilité pour terminer en tête du podium de la ronde italienne. Les postes d’honneur ont été occupés par le britannique Geraint Thomas (Ineos) et le polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe).

La dernière victoire d’étape a été remportée à San Benedetto del Tronto par l’Italien Filippo Ganna (Ineos) après avoir signé le meilleur temps des qualifications, un temps de 10 minutes et 42 secondes qu’aucun de ses rivaux n’a pu améliorer.

Deuxièmes et troisièmes dans le temps, à 18 et 26 secondes, étaient le Belge Victor Campenaerts (NTT) et l’Australien Rohan Dennis (Ineos).

Classifications

Classement de l’étape:

1. Filippo Ganna (ITA / Ineos) – 10h42

2. Victor Campenaerts (BEL / NTT) à 0:18

3. Rohan Dennis (AUS / Ineos) à 0:26

4. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:28

5. Tobias Ludvigsson (SWE / Groupama-FDJ) à 0h33

6. Benjamin Thomas (FRA / Groupama-FDJ) à 0:34

7. Jos van Emden (NED / Jumbo-Visma) à 0:39

8. Nathan Van Hooydonck (BEL / CCC) à 0:40

9. Jan Tratnik (SLO / Bahreïn-McLaren) à 0:40

10. Michael Matthews (AUS / Sunweb) à 0:42

Classification générale:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott) – 32:07:34

2. Geraint Thomas (GBR / Ineos) à 0:17

3. Rafal Majka (POL / Bora-Hansgrohe) à 0h29

4. Wilco Kelderman (NED / Sunweb) à 0:56

5. Aleksandr Vlasov (RUS / Astana) à 0:58

6. Fausto Masnada (ITA / Deceuninck-Quick Step) à 1:18

7. James Knox (GBR / Deceuninck-Quick Step) à 1:41

8. Michael Woods (CAN / Education First) à 2 h 12

9. Gianluca Brambilla (ITA / Trek-Segafredo) à 3 h 02

10. Jack Haig (AUS / Mitchelton-Scott) à 3 h 10

