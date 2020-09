Tour de France 2020 :

Skoda mesure 60 cm de haut et pèse 4 kilogrammes

Peter Olah, concepteur de Skoda, a été chargé de concevoir le trophée.

Le gagnant actuel Tour de France va prendre une Skoda. Et nous ne parlons pas d’obtenir une copie du nouveau Enyaq iV, mais qu’ils vont vous donner un trophée créé par Peter Olah, membre de l’équipe de conception de Skoda Auto.

Le prix du lauréat, conçu selon les modèles du cubisme tchèque, mesure 60 centimètres de haut, pèse 4 kg et est en verre vert clair avec des motifs rectangulaires qui grossissent à mesure que vous montez. Transformer son design en réalité exigé Coupeurs de verre expérimentés de la société tchèque Lasvit, qui ont réussi à ce que la réfraction de la lumière à travers le trophée crée un spectacle de lignes entrecroisées, ainsi que de lumière et d’ombre.

Selon Peter Olah, “la verrerie traditionnelle de Bohême nous a une nouvelle fois inspirée pour concevoir les trophées des vainqueurs du Tour de France.” Cette année “le motif géométrique minimaliste donne le sentiment que le trophée se développe de l’intérieur vers l’extérieur.

La 107e édition du Tour a débuté le 29 août à Nice et se terminera le 20 septembre aux Champs Elysées à Paris, après que les 180 coureurs aient parcouru 21 étapes et un total de 3 470 kilomètres. Skoda est un sponsor de la course pour la dix-septième fois et a fourni 250 véhicules pour l’organisation et la gestion de carrière.