Tour de France 2020 :

Skoda Rolling en trois étapes de la course française

La Skoda Enyaq fait ses débuts dans le Tour de France Skoda

Le premier test d’acide pour lui Skoda Enyaq iV être … la cinquième étape de Tour de France. Le nouveau modèle de la marque tchèque, un SUV alimenté uniquement à l’électricité, débutera aujourd’hui dans la Grande Boucl, une course dont Skoda est un sponsor officiel.

Pour cela Christian prudhomme, directeur de test, changez le Superb iV plug-in hybrid pour un tout nouveau Enyaq iV dans quoi être un jalon historique des 107 éditions de la course cycliste depuis pour la première fois une voiture 100% électrique mène le test.

L’Enyaq ne devrait avoir aucun mal à surmonter le 183 kilomètres de l’itinéraire entre Gap et Privas puisque son autonomie électrique se situe entre 340 et 510 kilomètres, selon la version choisie.

L’unité qui dirigera l’équipe du Tour aujourd’hui, en plus d’être décoré en rouge (la couleur de la voiture du directeur de course) a un équipement spécifique pour les tâches de guidage: ainsi, il dispose d’un toit panoramique, de six antennes, de sirènes spéciales, d’un réfrigérateur et d’un centre de communication à l’arrière.

De plus, il a un châssis spécialement préparé pour les tâches de soutien d’escouade, tâches à réaliser également dans les deux autres jours suivants: Contre-la-montre individuel La Planche des Belles et la étape finale à Paris.

tout nouveau Enyaq iV