Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 16/09/2020

Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), deuxième au général, meilleur maillot junior blanc et à points et leader de la montagne du Tour de France, aspire également au jaune qu’il porte sur le dos de son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma), alors il annonce qu’il se battra pour cela “jusqu’au bout”.

“C’est toujours accessible, demain sera une autre journée difficile. Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais je pense que nous devrions être satisfaits de la façon dont nous avons mené la course jusqu’à présent. Battez-vous jusqu’au bout.”

Pogacar, 21 ans, a combattu Roglic dans les derniers kilomètres pour la deuxième place, mais son compatriote l’a toujours mené de 15 secondes sur la ligne d’arrivée. Il ne l’a pas atteint, mais il a terminé l’étape conforme.

“Je suis content de ma performance, ce fut une journée très difficile. Bahreïn McLaren a mis un rythme très rapide sur la Madeleine, et au Col de la Loze la course a explosé dans les derniers kilomètres. Dans cette fin difficile, je suis heureux de ne plus avoir perdu de temps. En raison de l’altitude, c’est l’une des finales les plus difficiles que j’aie jamais faites. “

Pogacar a expliqué l’attaque qu’il a faite près du sommet de La Madeleine. L’intention était de mettre le maillot de montagne.

“J’ai vu que Madeleine avait 10 points libres, donc j’ai joué pour les obtenir. Si c’est en mon pouvoir de l’atteindre, je vais essayer. Je suis heureux d’avoir deux maillots maintenant. Le but est toujours le classement général, si je ne peux pas obtenir le jaune, je peux Prends ça “.

