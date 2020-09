Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 04/09/2020

Le Slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) est passé de la deuxième à la seizième place du classement général du Tour de France après avoir pris du retard par un fan, mais il ne craignait pas de perdre 1 minute et 21 secondes et de porter le maillot blanc de meilleur jeune homme.

«Quand le peloton a été coupé, j’ai essayé de combler l’écart, mais la vitesse était vraiment élevée. L’équipe a tout donné pour essayer de me réintégrer et a tout fait pour minimiser la perte. Ce n’est qu’une minute environ. Pas idéal, mais pas Je suis inquiet », dit-il.

Pogacar, troisième de la Vuelta a Espaa 2019, a expliqué que la cause d’être piégé dans le deuxième groupe était une chute survenue devant lui.

“Nous savions que la dernière étape serait difficile, alors nous essayions de passer devant, mais quelqu’un est tombé devant nous et s’est retrouvé derrière le groupe quand il s’est séparé”, a-t-il souligné.

Peter Sagan: “Nous avons fait la même stratégie qu’en 2013, mais cette fois sans gagner”

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), triple champion du monde sur route, a retrouvé le maillot vert par points du Tour après une étape dont son équipe était le protagoniste en provoquant la pause initiale.

«Nous avons fait une étape similaire en 2013. Cette année-là, nous avons préparé la course pour nous débarrasser des sprinteurs et j’ai gagné. Cette fois, c’était similaire mais sans victoire. Je suis très content de mes coéquipiers car ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. Le directeur au départ n’était pas grand-chose. ok mais la course s’est très bien déroulée. Je n’ai pas eu de chance au sprint parce que ma chaîne s’est coincée », a-t-il commenté.

Sagan, 7 fois maillot vert à Paris, a expliqué les problèmes qui l’ont empêché de disputer le sprint dans les meilleures conditions.

“C’était un problème mécanique, oui, mais ce n’était pas toute l’histoire. J’étais derrière Van Aert, mais ensuite je me suis mis hors de position et ils sont tous allés vers la gauche, j’ai essayé de ne pas tomber mais je suis entré en collision avec quelqu’un, je ne sais pas qui, et la chaîne s’est détachée. J’ai de la chance de ne pas tomber. Après cela, il était impossible de se rendre au front “, at-il déclaré.

Carlos Verona: “Tout le monde savait que ça allait être une journée difficile”

Carlos Verona (Movistar) a réalisé un bilan «positif» après l’étape, marqué par les supporters dans la dernière étape, une journée où «tout le monde savait que ça allait être une journée compliquée et que le bulletin météo est le même pour toutes les personnes”.

“Le bilan est très positif. Etre avec les trois leaders, Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler devant, dans une journée aussi compliquée, avec le vent … On ne peut pas en demander plus. On va continuer tous les jours. Aujourd’hui la bataille sera il a tranché en notre faveur, mais il y a encore beaucoup de guerre. Nous devons rester unis, concentrés, tous ensemble », a-t-il dit.

Le cycliste madrilène a expliqué à l’arrivée que “le bulletin météo est le même pour tout le monde; tout le monde savait que ça allait être une journée difficile, surtout les 30-40 derniers kilomètres, et ça l’a été.”

Au début, a déclaré Vérone, “la Bora est devenue forte, ce qui a été très bien pour nous car elle a éliminé beaucoup plus de gens roulants. Ce fut une journée très stressante pour les coéquipiers et pour moi, résoudre les fautes, descendre et monter. à la voiture pour la batterie … et au final ce qui comptait c’était seulement de bien positionner les trois leaders. “

«Le vent a frappé plus favorable qu’on ne le pensait mais la coupe a été faite là où nous l’avions prévu, à la sortie d’une ville à 40 kilomètres de la ligne d’arrivée. Il y avait deux ronds-points et, au fur et à mesure que le peloton s’étirait, la coupe s’est faite par inertie. A partir de là, c’était un combat entre le groupe avant et arrière, il n’y en a plus eu », a-t-il ajouté.

