Tour de France 2020 :

La Terre s’est arrêtée et a cessé de tourner au-dessus des Vosges. Le jour gris s’est levé, pour tout le monde, mais plus pour Primoz Roglic. Pas dans le pire des rêves pourrais-je imaginer ça un phénomène de la nature, son compatriote, originaire de la Slovénie à vélo, nommé Tadej Pogacar, Il le fouettait de la manière la plus vile comme le Jumbo le faisait avec tout le monde pendant trois semaines.

Rien de tel n’a été vu dans l’histoire du Tour depuis Greg Lemond a coupé les ailes de Laurent Fignon en 1989, la seule fois où l’organisation a proposé programmer un contre-la-montre sur les Champs-Elysées. L’Américain a vaincu les Français, mais c’était ensuite de façon serrée. PPendant huit secondes seulement, l’hymne américain a retenti à Paris et non à «La Marseillaise».

La Planche des Belles Filles

Mais sur l’asphalte du Planche des Belles Filles, la montagne vosgienne qui a enlevé gloire et renommée au Ballon de Alsace historique, il n’y a pas eu de résultat serré un battement completComme quand l’aspirant combattant, celui qui prend coup après coup à chaque tour, atterrit une main droite et laisse le champion groggy. Pogacar, un garçon de 21 ans seulement, J’ai escaladé les pentes de la Planche des Belles Filles comme s’il s’agissait d’une autoroute, comme s’il n’y avait ni futur ni présent et comme cette Terre qui seulement si elle s’arrêtait de tourner, après la montée exagérée du Col de La Loze, s’arrêterait essentiellement, pour condamner Roglic à l’enfer, pour la tyrannie de son équipe, pour avoir bloqué la course, pour avoir privé le spectacle pendant trois semaines, pour n’avoir laissé personne attaquer sauf Pogacar, bien sûr, dans la Peyresourde.

Et surtout, pour la plus grande épopée cycliste de toute une vie, pour montrer que pour gagner le Tour, vous ne pouvez pas aller toute la journée avec la calculatrice sur votre maillot, que vous devez attaquer. Parce que des tyrans comme le ciel de Chris Froome ou l’US Postal, dopage en marge, de Lance ArmstrongPour capturer deux temps plus ou moins récents où une équipe bloquait la course, il y avait toujours une étape, une Alpe d’Huez, un Ventoux, dans laquelle le patron attaquait de loin pour renverser le général. Et pas seulement dans la zone de la clôture.

Un ange exécuteur

Pogacar, 21 ans, a gravi les pentes de la Planche des Belles Filles, en un contre-la-montre transformé en contre-la-montre dans sa dernière partie, comme un ange, mais un exécuteur testamentaire, pour devenir le plus jeune vainqueur depuis le Tour est le Tour. Car si l’on passe en revue l’histoire de la course, on découvre qu’en 1904, un Français du nom d’Henry Cornet, arrive à Paris comme un vainqueur encore plus jeune que ce prodige slovène. Mais c’était à d’autres moments et vous ne couriez pas en équipe, il n’y avait pas de tactique, ou quoi que ce soit qui ressemble le moins au cyclisme actuel.

Ce fut un choc, certainement quelque chose d’inattendu, presque inouï et une bénédiction. Oui, une bénédiction pour les fous, pour les inconscients, pour la liberté à vélo. Parce qu’en plus, Roglic, contrôlait son jeune compatriote pendant que la plaine apparaissait dans le contre-la-montre, mais quand la montagne, l’âme du cyclisme, est tombé si bas qu’il a même atteint la ligne d’arrivée cassée, avec un casque tordu, car ilJe savais qu’avec 267 mètres à parcourir pour franchir la ligne d’arrivée j’avais perdu le Tour. Un coup qui vous coûtera de vous lever alors que le monde contemple du haut des Vosges la naissance d’une grande star, un Pogacar, en dehors des drapeaux, à savourer pendant de nombreuses années.

Landa termine quatrième et Mas, cinquième

Mikel Landa arrivera ce dimanche à Paris en quatrième position dans l’ensemble, la même place qu’il occupait en 2017, lors de sa dernière année au service de Chris Froome

Et il l’a eu après un contre-la-montre acceptable, surtout dans la zone de la plaine après un départ hésitant, où il semblait que le coureur de l’Alava n’allait pas pouvoir défendre la cinquième place qu’il occupait à ce moment-là avant Enric Mas, qui est sorti beaucoup plus fort. Au final, tous deux ont bénéficié de l’horrible étape signée Miguel Ángel López, qui non seulement est descendu du podium avec une troisième place Richie porte. C’était bien pire pour lui, puisqu’il était très loin du Superman qui vole sur les sommets, celui qui s’est imposé mercredi dernier au Col de la Loze, et est tombé à pas moins de la sixième place, derrière Mas, qui terminera le Tournez dans une digne cinquième position, après avoir prouvé que cela en valait la peine. “Landa et moi avons réalisé un excellent résultat pour le cyclisme espagnol. Il faut être fier. Au final je pense que l’équilibre de Movistar (ils gagneront par équipes) a été très positif”, a déclaré le cycliste majorquin très heureux.