Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 20/09/2020

Le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) a inscrit son nom dans le record du Tour de France en remportant sa 107e édition ce dimanche après avoir conservé la tête de la vingt et unième et dernière étape, une journée festive et 122 kilomètres au départ de Ville française de Mantes-la-Jolie et arrivée sur les Champs Elysées à Paris.

Pogacar, qui a pris la tête de la course en remportant magistralement le contre-la-montre individuel de la vingtième étape, est monté sur le podium complété par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et l’Australien Richie Porte (Trek-). Segafredo).

Le jeune cycliste de l’équipe des Emirats Arabes Unis, qui aura 22 ans lundi prochain, a succédé au Colombien Egan Bernal (Ineos) dans les vainqueurs de la ronde de gala.

Tadej Pogacar a également remporté le classement général des jeunes et celui de la montagne. Le classement par points était pour l’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et les équipes de l’équipe espagnole Movistar.

La dernière victoire d’étape a été remportée par le sprint Sam Bennett, devant le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), respectivement deuxième et troisième.

Plus d’informations sous peu.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) – 2:53:32

2. Mads Pedersen (DEN / Trek-Segafredo) – mt

3. Peter Sagan (SVK / Bora-Hansgrohe) – mt

Classement général:

1. Tadej Pogacar (SLO / Émirats arabes unis) –

2. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) à 0:59

3. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 15h30

4. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 5 h 58

5. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 6h07

6. Miguel Ángel López (COL / Astana) à 6h47

7. Tom Dumoulin (NED / Jumbo-Visma) à 7h48

8. Rigoberto Urán (COL / Education First) à 8 h 02

9. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 9h25

10. Damiano Caruso (ITA / Bahreïn-McLaren) à 14:03

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.