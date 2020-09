Tour de France 2020 :

Tous les membres des équipes qui participeront la semaine prochaine aux Championnats du monde de cyclisme sur route subiront des tests PCR pour la détection du COVID-19 à partir de lundi sans avoir à sortir des véhicules avec lesquels ils arriveront au Ville italienne d’Imola.

Comme le rapporte l’Union Cycliste Internationale (UCI), qui souligne que pour ces Coupes du Monde “le Comité d’Organisation Local a impliqué la Région Emilia-Romaa et le service régional de santé afin que les tests puissent avoir lieu en préservant la santé de tous” .

«Du lundi 21 septembre au jeudi 24 septembre, il y aura un laboratoire mobile« drive through »pour offrir aux cyclistes et aux membres du personnel de l’équipe qui viennent à Imola la possibilité d’effectuer le test PCR ( écouvillon nasal ou pharyngé), afin que les échantillons nécessaires puissent être prélevés pour effectuer les tests trois jours avant chaque course, comme l’exigent les protocoles UCI pour préserver le système de protection appelé “ bulle ”, et garantir que les Coupes du monde se déroulent en toute sécurité », ajoute l’UCI.

La division régionale d’Émilie-Romagne pour les questions de santé a lancé un programme de tests obligatoires qui se veut une mesure de sécurité importante pour tous les cyclistes et pour les championnats.

“De cette manière, les concurrents éviteront de devoir dépendre de l’un des laboratoires situés dans le centre-nord de l’Italie pour effectuer les tests sur écouvillon nécessaires, grâce à l’installation mobile ‘ad hoc’ qui évite la charge du système de santé. public », précise l’UCI.

Les tests seront effectués au siège à Mdena de l ‘«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna», qui est en mesure de traiter le nombre de tests requis pour les Coupes du monde (et de publier les résultats dans un délai de 36 heures) sans imposer les installations d’essai censées être destinées à la population de la région.

