Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · VTT · 04/09/2020

C’est officiel! L’incroyable exploit réalisé le 23 juillet par l’athlète Red Bull Tiago Ferreira a été certifié par l’Official World Record Association (OWR), une ONG basée dans l’Union européenne dédiée à ces records et certificats.

Le champion du monde XCM (MTB Cross-Country Marathon) 2016 a rejoint les livres d’histoire du sport internationaux après avoir atteint les plus hauts dénivelés cumulés sur un vélo de montagne en moins de 24 heures. L’organisation a vérifié tous les paramètres, mesures et données des jalons, y compris l’altimètre, la topographie du site, ainsi que les systèmes chrono.

Depuis l’OWR tous les chiffres ont été validés: en 23 heures, 29 minutes et 24 secondes, Tiago a grimpé verticalement 17 753 mètres, soit plus du double de la hauteur du mont Everest. Les paysages de la Sierra de So Macrio, aux portes de So Pedro do Sul, au Portugal, ont accueilli le circuit d’environ 3 kilomètres de long et 214 mètres de haut, répété 83 fois par l’athlète. Il convient également de mentionner le fait que Tiago l’a obtenu sur un vélo qui peut être acheté par n’importe qui. Au total, l’Atleta Portugus a pédalé environ 150 milles sur du gravier et n’a subi qu’une seule crevaison.

Fraîchement sorti de sa victoire aux compétitions UCI, Tiago a expliqué ce que le record signifie pour lui. “Cela a été incroyable de recevoir la confirmation après tant d’efforts. Cela montre le grand travail d’équipe que nous avons fait, car sans le soutien de tous ceux qui étaient là avec moi, je n’aurais pas pu y parvenir. C’est un grand sentiment d’accomplissement qui montre que j’ai réussi. atteindre mon objectif. “

Tiago Ferreira est, à 31 ans, l’un des athlètes les plus titrés du cyclisme portugais. Un parcours plein de victoires dans les marathons VTT Cross-Country qui a mis à ses pieds le Portugal, l’Europe et le monde entier. En plus d’être cinq fois champion national, deux fois champion d’Europe et champion du monde, l’athlète de Viseu ajoute également à ses palmarès plusieurs victoires en Coupe du monde UCI (XCM) et a également représenté son pays aux Jeux Olympiques de Rome. de Janeiro en 2016.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.