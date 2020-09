Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 12/09/2020

Le cycliste belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté la sixième étape de la 55e édition de la `Race of the Two Seas, le Tirreno-Adritico, une journée de 171 kilomètres organisée ce samedi entre les villes italiennes de Castelfidardo et Senigallia.

Avec un temps de 3 heures, 59 minutes et 30 secondes, Merlier s’est imposé à l’arrivée à Senigallia devant l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et le Danois Magnus Cort Nielsen (Education First), respectivement deuxième et troisième.

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott), qui a enfilé le maillot de leader après avoir remporté la cinquième étape, est resté en tête du classement général individuel de la manche italienne.

Le Tirreno-Adritico se poursuivra ce dimanche avec la dispute de sa septième et avant-dernière étape, de 181 kilomètres, au départ de Pieve Torina et se terminant à Loreto.

Plus d’informations sous peu.

Classifications

Classement de l’étape:

1. Tim Merlier (BEL / Alpecin-Fenix) – 3:59:30

2. Pascal Ackermann (GER / Bora-Hansgrohe) – mt

3. Magnus Cort Nielsen (DEN / Education First) – mt

Classification générale:

1. Simon Yates (GBR / Mitchelton-Scott)

Étape suivante, 7: Pieve Torina – Loreto / 181 Km.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.