Tour de France 2020 :

Ça fait mal de le dire et encore plus de l’écrire mais la première alpine du Tour 2020 était un gaspillage d’étape, un jour pour le Alpes qui n’a servi que pour qu’une fuite a atteint Villard de Lans, scène d’anciens actes de Pedro Delgado. Il n’y avait que des menaces d’attaque dans la partie finale quand il n’y avait même plus la gloire de remporter une étape que le coureur allemand avait pris seul Lennard Kamna.

Servi la journée pour voir que Nairo Quintana va de mal en pis et qu’Egan Bernal est plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de cette tournée. Eh bien, confirmer que le Jumbo est aussi solide que les rampes qui attendent les coureurs ce mercredi au Col de la Loze était quelque chose de connu et compris sans avoir à franchir 164 kilomètres qui n’ont servi à rien d’autre.

Pour l’ennemi, pas d’eau

Et l’occasion a été utilisée pour montrer que le Jumbo ne donnera même pas d’eau à l’ennemi, auquel peu à peu il enlève l’envie d’attaquer. Comme si tout le monde était en dépression, voulant et ne pouvant pas. C’est qu’ils n’ont pas donné une seconde de miséricorde à ‘Superman’ López, qui cherchait à se rapprocher du podium, prix de consolation quand on peut difficilement gagner le Tour. Parce que Tadej pogacar a quitté la tournée pour balayer en voyant que Primoz Roglic il ne cède jamais et que même le travail de rouleau compresseur qu’il a commandé à son grégaire David de la Cruz n’a pas permis de remettre en question la fermeté du Jumbo; si quelque chose pour vaincre Quintana, mais le coureur colombien n’était pas prêt pour beaucoup de trots.

Ils ont quitté la guerre et même la bataille pour ce mercredi à Méribel. Ils ont laissé une fuite qui n’a dérangé personne dans la course générale avec 16 minutes d’avanceC’est scandaleux et même dommage que ces choses se passent sur une étape du Tour, et rien de moins que dans les Alpes. Mais tout le monde savait que même dans le meilleur des rêves, ils n’allaient pas échapper à la surveillance du Jumbo dans un port de troisième ordre qui n’avait qu’un peu plus de deux kilomètres d’une certaine dureté et qui pouvait être atteint par une route placide, avec des paysages magnifiques et charmants, et qui n’a pas forcé le moteur de la voiture à souffrir dans aucune courbe ou dans aucune des pentes pratiquement inexistantes, juste une fausse plaine continue de près de Grenoble à Villard de Lans.

Aucun point positif pour Covid-19

Ce fut un jour pour rendre officiel que le Tour arrivera à Paris avec le peloton intact, avec des blessures de guerre à la suite des chutes, mais sans être infecté par l’heureux Covid. Tous les tests PCR effectués pendant le week-end et le lundi étaient négatifs. Même Christian Prudhomme, le directeur du Tour, est revenu après avoir surmonté la quarantaine forcée pour son positif la semaine dernière.

C’était comme une lumière, comme trouver la sortie du tunnel, comme preuve que si les gens prennent soin et se protègent, le virus trouve des barrières pour pénétrer dans le corps puisque non seulement les cyclistes ont été analysés mais un total de 783 les personnes dont le personnel des équipes et de l’organisation, la bulle anticovide que le Tour a créée et aussi a ouvert les portes de la célébration du Giro et de la Vuelta, avec des mesures de sécurité sanitaire identiques.

Landa: “Les opportunités sont terminées”

Et c’est que ce mardi, sportif parlant, ce qui se passe tant de fois est arrivé avant une étape diabolique, la reine de ce Tour, la force est sauvée et les efforts sont mesurés, que personne n’est là pour rien donner. “Des points forts ont été sauvegardés avant une étape où il y aura des différences et où j’espère voir ma meilleure version car les opportunités s’épuisent”, selon l’explication de Mikel Landa, septième et premier cycliste espagnol au général. Ce mercredi, la tournée ne sera pas faite pour les blagues et on verra jusqu’où va l’armée de Roglic. Si c’est jusqu’à la fin, éteignez et allons … oui, à Paris.