Tour de France 2020 Plus de 100 ans donnent pour des histoires vraiment incroyables

Le Tour de France a connu plusieurs anecdotes impensables lors d’une épreuve cycliste.

Le tour a été créé en 1903 à l’initiative d’un Journaliste L’Auto, prédécesseur de L’Equipe. De la couleur de ses pages vient le maillot jaune. Elle a été disputée sans interruption jusqu’à aujourd’hui, à l’exception des arrêts forcés par les guerres mondiales (1915-18 et 1940-46). Maintenant lui Tour C’est un symbole national, mais au début il n’était pas bien vu par la population française. Dans l’édition de 1905, quelqu’un a mis des clous dans la voiture, provoquant l’abandon de nombreux cyclistes en raison du manque d’assistance routière. En fait, ils ne pouvaient utiliser qu’un seul vélo à toutes les étapes.

20 kilomètres l’ont séparé du premier Africain à remporter une étape sur le Tour. Un amateur a offert une bouteille à l’Algérien et, vu la chaleur insupportable qu’il ressentait, il n’a pas hésité à l’accepter et à en boire. Malheureusement pour lui, il contenait du vin au lieu de l’eau.. Les températures élevées, l’épuisement et ses croyances musulmanes qui ne lui avaient jamais permis de boire de l’alcool l’ont fait s’effondrer. Il est resté inconscient à l’ombre d’un arbre et ses efforts pour revenir, désorienté et sans force, en fuite ont été inutiles. Finalement, il a été emmené en ambulance à Nîmes.

C’était la douzième étape. La tulipe défend le maillot du leader quand il s’est précipité dans un ravin. Il a eu la chance que plusieurs d’entre eux aient été témoins de l’accident. Ils ont pu le sauver en attachant les enjoliveurs de roue de secours, mais il était impossible de le remettre en fuite. Chez Pontiac, ils ont été très intelligents et en ont profité sous forme de publicité. La marque horlogère qui sponsorise l’équipe pour laquelle le Néerlandais court a utilisé l’image du cycliste au sol et ses paroles: “Environ soixante-dix mètres de profondeur. Mon cœur s’est arrêté, mais ma Pontiac a continué à fonctionner“.

C’était la première participation de “El Lechuga” au tour de gala. Ils ont dominé le Col de Romeyre avec une avance de 14 minutes et, une fois sur place, J’ai décidé de descendre du vélo et d’attendre. Les fans ne créent pas la scène, surtout quand il a attrapé une glace dans un étal de rue pour s’y asseoir. La vérité est que cette pause était un arrêt que le Toledo a fait pour attendre la voiture de service. J’ai considéré que l’abaissement du port avec deux rayons de roue arrière cassés n’était pas la meilleure idée. Finalement, le protagoniste a été atteint et n’a pas pu faire la scène. La presse, qui ne connaissait pas les vraies raisons de son arrêt et de cette glace rafraîchissante, a qualifié le grimpeur d’arrogant et de fier.

Jacques Goddet, directeur de course, a été informé que Charles de Gaulle assistera à l’étape lors de son passage à Colombey les Deux glises. Ils ont fait de même avec les cyclistes et une fois sur place, dans la ville natale du général, le directeur a ordonné un arrêt. Les coureurs les plus importants (Nencini, Graczyk et Darrigade entre autres) occupaient les premiers rangs et serraient la main du président de la République de l’époque. “Je suis confus, le Tour s’arrête pour moi”, a-t-il commenté à sa femme.

Tout s’est passé au Mont Ventoux. La scène qui Simpson voulait utiliser pour prendre d’assaut le général. Mais la faiblesse montrée les jours précédents était aussi le protagoniste de ce jour fatidique. Le cœur du coureur en dit assez. Au départ, la version officielle de sa mort concernait la déshydratation et le coup de chaleur. Plus tard, on apprit que la mort était due au dopage, en particulier à l’ingestion d’amphétamines mélangées à de l’alcool. Est médicament Cela ne lui permettait pas de savoir qu’il avait atteint sa limite et l’alcool, en plus de produire une combinaison désastreuse avec la chaleur et l’effort excessif du port français, accéléra la déshydratation. Cette scène du choc des Britanniques a été vue en direct partout dans le monde et a marqué un changement radical dans la lutte contre le dopage à l’UCI.. En 1968, un monument au cycliste a été érigé. A 3 km de la ligne d’arrivée, où j’ai arrêté de pédaler pour toujours.

Ce grand tour a été le témoin d’un oubli inapproprié, difficile à voir même dans une course amateur. C’était le prologue et tout le monde du cyclisme regardait qui devait défendre le titre de champion. Le seul ignorant était lui, qui s’est présenté à la sortie 2:40 minutes plus tard que prévu. “J’ai rencontré Thierry Marie pendant l’échauffement et nous avons discuté de ce à quoi ressemblait la piste. J’ai dit ‘Thierry, je pars je suis en retard’ et oui, je suis en retard“, a rappelé Perico à MARCA des années plus tard. Le Ségovie a fait un très bon chrono lors de ce contre-la-montre au Luxembourg. Hormis son erreur, il n’a cédé que 14 secondes au vainqueur de l’étape (Breukink). Il a réussi à terminer troisième au classement général. de cette édition.

Le cycliste italien gagne déjà à l’Alpe d’Huez. Il affrontait seul le dernier kilomètre lorsqu’un homme énergique s’est mis en travers du chemin pour prendre sa photo. Ils n’ont pas réussi à esquiver et tous deux se sont retrouvés au sol. Bien qu’il ait perdu environ 15 secondes à l’automne, il a réalisé un avantage de 21 points sur Pavel Tonkov et a ainsi remporté sa première étape sur un grand tour. Giuseppe Guerini il a répété la victoire en 2005 et a plaisanté aux médias: “Aujourd’hui, j’ai esquivé le photographe.” Cet éventail a été à jamais baptisé “Le fou de l’Alpe d’Huez”.

Le Tour de France de cette année reste dans les mémoires pour conflits internes à Astana. Comptable n’était pas d’accord avec les décisions et a vu les ennemis au sein de l’équipe: Johan Bruyneel, directeur, et Lance Armstrong, qui retournait au cyclisme. La situation atteignit l’extrême que le peintre ne garda pas le vélo avec le reste, mais le garda plutôt dans la chambre de Faustino, son mécanicien. Il ne faisait pas non plus confiance à la nourriture. Plus tard, Bruyneel a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’agissait des obsessions du coureur. La seule chose est sûre, c’est que le cycliste espagnol était le meilleur à cette époque, et à ce titre, il s’est habillé en jaune à Paris cette année-là.

L’une des scènes les plus improbables de ce tour à vélo s’est produite, précisément, sans le vélo. Porte et Mollema ont esquivé le freinage d’une moto officielle, mais le protagoniste n’a pas eu cette chance. Après cela, nerveux de garder les vêtements jaunes, a décidé de continuer son chemin en courant. Il a réussi à atteindre la ligne d’arrivée à vélo, ce qui ne l’a pas aidé dans un premier temps à rester en tête du classement général. Les commissaires ont validé les temps avant l’accident et Froome J’ai sauvé ce jour-là. J’ai fini par gagner ce Tour.