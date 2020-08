Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 C’était le plus rapide lors d’une autre journée très stressante

Alaphilippe célèbre son triomphe au but .

Après la première folle de lundi, l’équipe a de nouveau encerclé la ville de Agréable. Il s’attendait à une journée propice aux embuscades avec une fin propice aux «finishers». A la sortie ils n’étaient plus Degenkolb, ni Gilbert ni Rafa Valls, qui ont quitté le Tour de France au premier changement. Oui est sorti, bien que très douloureux, un David de la Cruz avec le sacrum cassé qui a beaucoup souffert tout au long du rendez-vous.

Peter Sagan, Lukas Pstlberger (Bora-Hansgrohe), Benot Cosnefroy (Ag2r La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Matteo Trentin (CCC Team), Anthony Prez (Cofidis) et Michael Gogl (NTT Pro Cycling) Ils ont été les premiers évadés un jour où le soleil brillait et les nuages ​​qui perturbaient les plans des couloirs de la veille se sont cachés. Sagan et Cosnefroy ils finiraient par pendre quelques kilomètres plus tard alors Kristoff il a décroché après avoir subi un échec.

A 70 km à parcourir, les équipes importantes (Jumbo, Ineos et EAU) mis au travail pour prendre le contrôle de la course. Certains favoris avaient des problèmes de toutes sortes. Martnez est tombé dans une mauvaise courbe et a quitté le temps, Valverde a dû changer de vélo avec Oliveira après une crevaison bien que plus tard il ait pu se connecter, ils ont arrêté Dumoulin … Pendant que les “ coqs ” aiguisaient leurs couteaux, Alaphilippe en a profité pour monter une évasion dans laquelle il était accompagné d’un surprenant Hirschi et Adam Yates. C’est finalement Alaphilippe qui a remporté la victoire en arrachant le maillot jaune à Kristoff, qu’il restait une minute.

Après le grand spectacle de Alaphilippe A Nice, le Français se présente comme un maillot jaune suivi de Adam Yates (Mitchelton Scott) et Marc Hirschi (Sunweb), qui sont arrivés ensemble. Enric Mas Il est le premier Espagnol au classement général en 19e position, à 17 secondes du nouveau leader du classement général.

Avant les arrivées hautes, ce troisième jour, les sprinteurs auront une nouvelle opportunité. Une course avec des montées et des descentes constantes pour se terminer par une arrivée qui monte légèrement sur 13 kilomètres. Auparavant, les cyclistes devront surmonter les passes de troisième taux de la Col du Pilon (8,4 km à 5,1%), Col de la Faye (5,3 km à 4,8%) et Col des Leques (6,9 km à 5,4%) et le quatrième du Col de l ‘Orme (2,7 km à 5%). C’est censé être une journée plus calme que les deux premiers.