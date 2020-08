Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Déjà le nouveau leader de la course

Alaphilippe, levant les bras en tant que vainqueur de l’étape. .

Lors de la sortie du parcours du Tour de France, des soupçons sont nés de l’extérieur du pays soulignant qu’il s’agissait d’un itinéraire créé pour Alaphilippe. Après la surprenante démonstration du talentueux pilote français lors de l’édition 2019, où il a perdu le maillot de leader dans la dernière étape de la course, nombreux étaient ceux qui rêvaient de voir le Deceuninck en jaune à Paris.

Il n’a pas assommé les boules et a reconnu qu’il pouvait comprendre ce gros truc, quelque chose qu’il n’avait jamais envisagé auparavant car il était de la viande classique. Mais, les mauvais résultats d’un 2020 où jusqu’à hier il n’avait pas gagné, ont fait le Français écarté en favori avant la Grande Boucl. La responsabilité est retombée sur un malheureux Pinot, qui n’est plus sur le tiroir depuis 2014, et un Bardet qui, depuis qu’il l’a fait pour la dernière fois en 2017, ne semble plus pareil.

Habituellement, le festival français traditionnel coïncide avec un grand jour du Tour. Cette année, le covid-19 a foiré une si belle coïncidence. Mais c’était le sien Alaphilippe qui était en charge de donner le premier jour de gloire à certains supporters français venus précipitamment à la fin à Nice. Le Paseo de los Ingleses était rempli de fans qui, cette fois, portaient pour la plupart des masques, peut-être en partie grâce aux rappels constants de l’organisation et de l’orateur.

Là, ils ont vu un pull jaune boutonner Alaphilippe qui pleurait d’émotion en se souvenant de son père décédé il y a deux mois. Il l’a fait après s’être plié avec autorité pour Marc Hirschi (Sunweb) déjà Adam Yates (Mitchelton), qui a tenté de lui rendre les choses difficiles après son attaque avec 10 kilomètres pour aller à la ligne d’arrivée.

Emirates s’est assuré que l’escapade – avec des hommes comme Cosnefroy, Skujins, Anthony Prez et Gogl – ne durait jamais plus de 3 minutes. Sagan engagé pour son projet du maillot vert, il passe le col de la Colmiane (1er, 16 km à 6,3), où Cosnefroy devient leader de la montagne, et au col de Turini (1er, 15 km à 7,4 ) a rejoint l’équipe, qui restait à quelques minutes de la tête de la course.

Peu de temps après, il y eut des problèmes pour certains des gros coqs. Pogacar a subi un dysfonctionnement, Felipe Martnez est allé au sol, Valverde a subi une crevaison et Dumoulin a été projeté après un accroc avec l’un des hommes d’Ineos.

Heureusement, il n’a pas été nécessaire d’étendre la partie guerre qui était déjà terminée depuis samedi. A la sortie ils n’étaient pas Degenkolb, Gilbert ni Valls, avec un fémur cassé. Celui qui a reconnu un inconfort était Landa, qui a sauvé la journée sans accroc. Le Tour est un peu plus comme le Tour après une journée pleine d’émotion et sans polémique. L’infirmière se vide et même faire d’habitude, un Movistar, j’ai essayé à la fin. “Je voulais me tester et les sensations ont été bonnes”il a dit. La course s’accélère et un Français sourit en jaune.