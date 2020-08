Tour de France 2020 :

A 40 ans, il est le coureur le plus âgé de la 107e édition du Tour. Celui de Las Lumbreras était présent MARQUE pendant le premier jour d’un Grande Boucl où Movistar ils ont besoin d’une réaction après un 2020 très compliqué où ils n’ont pu obtenir qu’une seule victoire.

Question. Comment arrivez-vous à ce Tour de France?

Répondre. Je viens avec enthousiasme et envie, je sais que nous n’avons pas eu le meilleur début de saison, mais il faut renverser la situation. Il y a des étapes intéressantes depuis le début. Nous avons des coureurs au sein de l’équipe qui arrivent bien et doivent aider, mais si une étape est à portée de main, je ne la manquerai pas.

Q. Allez-vous enfin vous désengager du général dès le début du test?

R. Non, je serai là aussi longtemps que possible. Mais ce que je dis, sans pression, à cet âge je ne l’ai plus. Je vais y aller jour après jour, voir ce qui se passe. Si je peux gagner une étape, ce sera très bien, mais l’important est le groupe.

Q. Qu’est-ce que vous aimez le plus et qu’en est-il de moins dans cette tournée? L’étape 4 se passe bien …

R. Il faut être prudent, surtout la première semaine, on empruntera des routes étroites autour de Nice. Ce seront des étapes difficiles et nerveuses. Sur le Tour, chaque jour est la clé. Le quatrième, comme vous le dites, peut être bon pour moi. Si je peux bien attaquer, car une victoire est toujours un jackpot.

P. Vous voyez-vous dans le général?

R. Cette année, nous ne nous battons pas au maximum pour être là, donc tout triomphe est bon. Dans tous les cas, il faut attendre de voir comment Mas et Soler font face à cet objectif, il est encore trop tôt pour le savoir exactement.

Q. L’année où vous avez fait vos débuts dans cette course, en 2005, vous avez fini par gagner une étape contre Lance Armstrong. Depuis, il pleut …

R. Et tellement, mais je m’en souviens bien. Vous arrêtez de penser et vous vous rendez compte que oui, que de nombreuses années se sont écoulées et que certaines, ou du moins moi, sont toujours en compétition ici. Maintenant entouré de jeunes avec beaucoup de talent et pour qui je n’ai aucun problème à travailler pour eux. Pendant une course, il y a du temps pour tout.

Q. C’est votre 13e édition du Tour, une course dans laquelle vous n’avez pas eu beaucoup de chance mais dans laquelle vous avez partiellement atteint la gloire avec le podium 2015.

R. C’était une libération après tant d’années de compétition. Cette course est très dure, elle vous la donne et elle vous prend tout. J’ai toujours aimé venir ici et je le fais toujours. Je ne regrette pas d’être ici et j’ai toujours hâte de réaliser quelque chose d’important, comme une victoire d’étape dans cet étrange 2020.

Q. Mais est-ce difficile pour vous d’être loin de chez vous pendant si longtemps sans voir votre famille?

R. Cela fait de nombreuses années et oui, c’est peut-être le pire de cette profession. Mais maintenant, heureusement ou malheureusement, nous sommes enfermés à la maison avec la famille depuis longtemps. Par exemple, je n’ai pas revu le mien depuis avant Dauphin, car après on était concentrés dans les Alpes avant de venir ici pour le Tour qui se terminera le 20 à Paris. Il y a plusieurs jours, mais une chose peut compenser l’autre cette année où, à cause du virus, nous avons dû être chez nous pendant plusieurs mois avec notre peuple.

Q. En quoi cela a-t-il changé pendant ces 18 années que vous venez en France cet été?

R. Dans le calme, maintenant je regarde tout avec beaucoup plus de pause. Dans ce que l’on peut apprécier entre guillemets, j’apprécie autant que possible car c’est le métier que j’ai choisi. J’ai déjà fait mes devoirs et tout ce qui vient est un cadeau. Peut-être courir comme ça et encore plus agréable qu’il y a quelques années, quand il avait plus de pression.

P. De là, vous irez à la Coupe du monde, la compétition qui vous a offert la plus grande grandeur.

R. Gagner en Suisse a été l’un des moments les plus importants de ma carrière, sans aucun doute, et j’aimerais bien répéter cette année, mais nous devons encore attendre de voir ce qui se passe. Ce que nous savons, c’est que ce ne sera pas en Suisse, sur un parcours qui nous convient bien. Il faut être patient. Si c’est fait et c’est dur, nous irons

Q. Vous avez récemment souligné que, pour le moment, vous prendrez votre retraite en 2021 et non en 2022 comme vous l’aviez souligné à d’autres occasions, se voir sans gagner cette année vous a fait changer vos plans?

R. Je ne sais toujours pas, vraiment. Je n’y pense pas trop, en ce moment je regarde comment tout se passe au jour le jour. Je suis concentré sur cette course, je veux que nous fassions bien. Il y aura du temps pour décider quoi faire mais j’ai encore de l’espoir.