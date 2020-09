Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Peu de détails sur l’enquête pour dopage présumé sont connus

Nairo Quintana, au centre, sur une étape du Tour. .

Nairo et son frère sont calmes

Nouveau cas de dopage possible qui secoue le monde du cyclisme cinq choses sont connues: que l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) a perquisitionné la salle du trois cyclistes colombiens d’Arka (Nairo, Dayer et Anacona), dont l’UCI a connaissance, que certains seringues plus une ampoule de 100 millilitres de solution saline physiologique, que les coureurs ont déclaré lundi dernier à Paris devant les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et que il y a deux détenus, un médecin et un physiothérapeute.

Les autorités sanitaires françaises enquêtent pratiques qui pourraient être considérées comme une méthode de dopage sanguin. Selon des sources consultées par MARCA, l’équipe de France n’a pas eu de suivi particulier pendant la course, ni passé un nombre de contrôles (sang et urine) plus élevé que prévu. Il n’y avait donc pas d’indications préalables comme il y en avait à son époque, par exemple avec Vinokourov, qui a subi 19 tests en 21 étapes.

Depuis sept ans, la présence de tout type de substance sans agrément serait déjà une violation de la réglementation en vigueur dans le monde du cyclisme. En raison de l’affaire Festina, les cyclistes ont arrêté de récupérer avec des sérums -celles-ci étaient d’un demi-litre ou d’un litre et non de 100 ml- étant donné la facilité de les manipuler pour obtenir un avantage en performance.

Depuis Le Parisien et L’Equipe On dit que ces seringues ne seront pas autorisées, mais ce n’est pas spécifié à cent pour cent. En France, il existe une réglementation par laquelle toute équipe sportive doit déclarer les médicaments qu’elle va apporter dans le pays. Le médecin peut prendre ce dont il a besoin mais toujours en quantités thérapeutiques. Vous pouvez, par exemple, porter un corticostéroïde car vous pourriez en avoir besoin en cas d’urgence, mais cela ne signifie pas que vous pouvez en porter 50. Le sérum en question a de multiples usages. Il sert à la fois à nettoyer les blessures – Nairo est allé au sol trois fois – et à fluidifier le sang.

La simple présence d’une ampoule de 100 ml n’est pas en soi un crime. En fait, selon les experts, c’est un montant ridicule qui peut être dépensé même à un point de contrôle d’aéroport. Il est également choquant que l’OCLAESP ait mené l’opération en secret sans compter sur l’aide directe de l’AFLD, de la Fondation Antidopage Cyclisme (CADF), l’organisme indépendant qui définit la stratégie antidopage de l’UCI, ou de la Fédération Française de Cyclisme.

Si dans d’autres opérations la police ne fait pas entièrement confiance à certains de ces groupes en raison de la corruption pratiquée dans le passé, cette même section de la gendarmerie française a déjà ouvert deux autres opérations – l’une concernant l’utilisation des moteurs en 2017 et l’autre qui concernait Deceuninck en 2019 – ce qui ne s’est pas concrétisé.

Un des médecins et un kiné proche de l’équipe ont passé la nuit au poste de police. Ce n’est pas Jean-Jacques Menuet, médecin officiel de l’équipe, qui a subi une chirurgie à cœur ouvert avant la course. Les détenus sont Fredy Alexander Gonzlez Torres et Mikel Otero, physio espagnol qui accompagne Nairo depuis l’ère Movistar. Lors de ce Tour, c’est justement Otero qui accompagnait parfois certains cyclistes pour effectuer des contrôles antidopage. Il n’y a aucune ombre du passé sur lui, bien au contraire.

On a demandé au plus jeune Quintana lors de l’interrogatoire pourquoi sur trois bateaux qu’il avait pendant une étape du Tour, il en a lancé deux et n’en a bu qu’un, ce à quoi le cycliste a répondu naturellement, soulignant que c’est ce qu’il fait habituellement. Il ne semble pas non plus que ce détail soit pertinent dans une opération où il sera nécessaire de différencier la responsabilité pénale de la réglementation sanitaire française et leur comportement délictueux et, d’autre part, le sport.