Sam Bennett a remporté la 10e étape du Tour de France. .

La 10 étape a commencé avec la tension. Equipes tardives au départ, retard dans la déclaration officielle du ICU Concernant les résultats des tests PCR, des rumeurs … Heureusement, le résultat final a été satisfaisant: pas de coureurs infectés bien que, oui, quatre membres du staff de différentes équipes (Ineos, Cofidis, Mitchelton et AG2R) testé positif en plus du directeur de course, Christian prudhomme.

Déjà dans la farine, le vent a provoqué le sien comme prévu sur le chemin de l’île de R. Pogacar, qui a déjà été coupé le jour de vendredi dernier, et Martin (3 classés) ont été coupés au premier changement. Heureusement, l’équipe n’a pas prélevé de sang et ils ont pu se réengager. Avant, Kung et Schar étaient les deux hommes courageux qui ont testé l’évasion.

À 25 kilomètres à la fin, le «point noir» avec le vent était marqué. En passant par le Rochelle, les coureurs ont souffert pour résister à la force du vent. Alaphilippe, Lpez et Valverde ils ont été coupés après avoir été impliqués dans une chute bien qu’ils aient pu entrer quelques kilomètres plus tard.

Sans frayeur dans la dernière étape, bien qu’avec une forte usure métallique et physique, les équipes de sprinteurs ont préparé leurs hommes pour l’arrivée. Malgré l’élan de Ewan était Bennett qui a fini par remporter la victoire dans la volata.

Les sprinteurs les cigares auront à nouveau l’occasion de briller dans un sprint sur une longue ligne droite jusqu’à la ligne d’arrivée, une arrivée pour les personnes expérimentées qui tentent de tirer les gallons pour remporter la victoire de leur équipe. En attendant, ce sera une étape de transition pour les leaders qui garderont leurs forces pour l’arrivée des Alpes.