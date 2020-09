Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 La contre-chronique de la 7ème étape du Tour de France

Le spectacle manquait dans le Tour de France et De Gendt était en charge de préparer la sauce avec Bora. L’équipe allemande a durci la course dès les premières barres et cela a permis de déconnecter la grande majorité des sprinteurs. Leur fête prit fin quand Ineos, avec tout le sens du monde, étira le peloton. Malheureusement pour le cyclisme espagnol, Mikel Landa il a été coupé en éventail. Avec lui, Pogacar et Carapaz.Le Tour est de retour et n’attend personne.

Le Basque devait être attentif un jour où le vent allait être le protagoniste mais Ineos le serra en profitant de la force du vent et fut laissé libre. Pogacar et Carapaz, qui a subi une crevaison, ont également été laissés pour compte et peut-être grâce à cela Ineos n’a pas fait de sang et la différence était de 1’21 ”. Plus que jamais, Mikel doit s’accrocher à «Landisme» compris comme cette capacité épique à se remettre des pires moments.

Le coureur belge, qui donne toujours de superbes après-midi cyclistes aux fans, a de nouveau attaqué et a joué dans l’un des moments les plus intéressants de la septième journée. Celui avec Loto il était à la hauteur de sa renommée de grand fugitif et l’a encore prouvé de loin.

Oscar Freire, vainqueur de quatre étapes et d’un maillot vert dans cette course, a offert sur Radio MARCA ses clés pour s’amuser dans le monde du cyclisme. En outre, il a reconnu qu’Ángel Casero l’avait appelé à faire partie de sa candidature à la présidence de la RFEC. Le Cantabrique, si Casero gagne, jouerait le rôle d’entraîneur national. Une position qui fait beaucoup appel au mythe du cyclisme espagnol qui a également triomphé dans le Tour.

La troisième victoire de la saison est venue pour Caja Rural-Seguros RGA grâce à Xavi Cañellas. Le coureur des Baléares a remporté la première étape du Belgrade-Banja Luka après avoir réussi une longue escapade. Il s’agit de son premier succès professionnel, poursuivant la bonne dynamique de l’équipe lors des dernières courses. “Ce fut une course avec beaucoup de vent de face et de nombreuses tentatives de fuite. Au final, nous avons pu avoir trois coéquipiers, et de là jusqu’à la ligne d’arrivée. Dans les derniers kilomètres, nous avons essayé de faire gagner Lazkano seul, mais pas Cela aurait pu être et au sprint j’ai pu gagner. Maintenant, nous avons le jaune et nous le défendons dans les étapes suivantes », a déclaré le coureur.