Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 21,5 km à 7,8%, avec des rampes au-dessus de 20% et à 2304 m

MARCA escalade le col de Loze: là où Landa veut bouleverser le Tour de France

Il Tour de France 2020 affronte sa 17e étape aujourd’hui. Alpes Ils ne sont pas cette année au moins un souvenir des étapes mythiques avec une profusion de noms de sommets historiques, mais au moins c’est un défi, objectivement, exigeant pour le peloton et le statu quo du général avec le do Roglic-Pogacar.

Aujourd’hui, mercredi 16 septembre, le peloton entreprendra un parcours de 170 kilomètres entre Grenoble et Méribel-Col de la Loze. Au milieu, la Madeleine, il n’y aura que deux hauteurs de score, mais l’une d’elles est l’un des sommets mythiques du Tour et l’autre, une «catégorie hors» dans laquelle se situera le but. La Madeleine arrive au kilomètre 88. Ensuite, ils continueront 17,1 kilomètres avec une pente moyenne de 8,4%. Les cinq premiers kilomètres atteignent 8,8 à 10,8%, dénivelé qui se répète dans un tronçon intermédiaire. Au final, les cyclistes atteindront 2000 mètres de haut.

Descente vers Brianon puis attaque sur le Mémorial Henri Desgrange: Col de la Loze et station hivernale de Méribel, à 2 304 mètres d’altitude: 21,5 kilomètres à 7,8%. Dans ce cas, la plus grande difficulté se concentre à la fin: dans les derniers kilomètres, la pente atteint 11,2% et ne descend pas en dessous de 9,3. Bien sûr, si quelqu’un veut prendre d’assaut le général, il a du terrain pour cela.