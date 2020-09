Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Celui de Movistar a souffert dans l’étape de transition très rapide mais est satisfait

Carlos Verona à l’arrivée des Alpes .

Carlos Vérone (Movistar) subi dans la phase de transition avant le contre-la-montre décisif de ce samedi en La Planche des Belles Filles, à tel point qu’il considérait le voyage plus dur que ceux des Alpes: “Je n’exagère pas si je dis que cette étape m’a rendu plus difficile que les Alpes. Je pense que c’est à cause de la fatigue de ces jours et d’un tour complet. Au début il y avait beaucoup de vitesse, avec cette impulsion que j’avais l’équipe pour attraper les poursuivants de Cavagna et plus vite ne pouvait pas aller “.

Pour le cycliste madrilène, psychologiquement, c’est très dur pendant plusieurs jours à ce rythme. “Quand Cavagna était chassé, tout le monde était très juste, et avec ces hauteurs, les attaques, l’équipe très contrariée … ce vol de mains classiques pures et dures a fini par se former, ceux qui ont pu aller pour le Étape”, il réfléchit sur la ligne d’arrivée.

“Heureux de mon Tour? Je pense que oui. Quand il y a des jambes et de l’attitude, les choses fonctionnent, et heureusement dans cette course, j’ai pu m’accompagner. Chaque jour, nous avons essayé d’apporter ce que nous avions: quelques jours de course, d’autres aidaient, certains poussaient jusqu’au bout pour être proche … J’ai fini par être très fatigué, mais heureux. Il n’y a que le contre-la-montre demain et dimanche, profitez à nouveau de Paris “.

Avant le chrono de samedi, Vérone est optimiste quant aux possibilités d’Enric Mas: “Nous sommes arrivés avec Enric en très bonne forme, dans une ligne ascendante et confiant. Il aime la discipline, dans les quelques fois où il a fait à toute vitesse ces années-là il a donné un bon niveau et avec la forme qu’il apporte, il se pourrait bien que ça se termine J’espère qu’il pourra dépasser Mikel Inda, et sinon, nous serons heureux pour lui, qui est un ami de la “maison”. Nous avons confiance en Enric et nous savons que nous donnerons 200% “.