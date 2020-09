Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les cyclistes ont analysé ce qui s’est passé sur l’étape du Tour

Carlos Verona, Egan Bernal, Primoz Roglic et Caleb Ewan ont pris la parole après la 11e étape du Tour de France.

L’étape 11 du Tour de France ne rentre pas dans les annales de l’histoire. Cependant, des choses se sont passées et les cyclistes ont commenté ce qui s’est passé.

«J’ai parfaitement vu la chute d’Ion Izagirre, il allait sur le côté. Venons tous du côté droit, c’était à l’entrée d’une ville, dans la descente, et c’est une de ces situations où deux têtes de guidon se touchent. Parfois, vous pouvez livrer, parfois vous allez au sol … J’espère qu’Ion pourra récupérer bientôt et bien. “

Le coup d’Ion Izagirre qui le laisse sans Tour

«C’était une étape difficile comme toutes celles du Tour. Il y avait du vent de face et une arrivée très rapide. Au final, il fallait être en tête pour éviter les chutes. Nous l’avons fait et nous avons bien terminé la journée. C’est vrai qu’il y a des étapes qui sont très dur sur les jambes, mais d’autres sont très exigeants et portent beaucoup sur le plan mental ».

“Cela n’a pas été une journée tranquille, ni nerveuse comme hier, mais toutes les équipes ont dû être vigilantes, surtout avec une finale avec beaucoup de rues où il faut être attentif. Nous sommes bien entrés.”

“Ce qu’ils font ne change rien à notre travail, nous nous préparons à faire de notre mieux”, a-t-il déclaré à propos d’une stratégie de l’équipe de Bernal pour le défaire.

“Je ne me fixe pas d’objectif pour le nombre d’étapes. Je veux gagner plus, mais je ne sais pas combien d’années je pourrai être compétitif. Le Tour est la course que suivent les Australiens et je veux qu’ils soient fiers de moi. J’espère rester compétitif pendant cinq ou dix ans. et gagner plus d’étapes. J’aimerais aussi gagner le Milan-San Remo et la Coupe du Monde. Et peut-être aussi un classique en Belgique. “