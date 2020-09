Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Celui de Movistar est très positif avec ce qui s’est passé aujourd’hui

Carlos Verona à l’issue de l’étape 7 du Tour de France.

Carlos Verona, pilote du Movistar Team, a commenté à la fin de l’étape 7 ce qui s’est passé aujourd’hui. Il fait “un bilan très positif” sur une journée très compliquée, et valorise d’avoir atteint la ligne d’arrivée dans le groupe de tête avec trois cyclistes: Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler.

“Aujourd’hui, la bataille a été décidée en notre faveur, mais il reste encore beaucoup de guerre. Nous devons rester unis, concentrés, tous ensemble. Je pense qu’avec ce que nous avons vu aujourd’hui et la ligne que nous suivons, nous pouvons faire mieux que ce à quoi nous nous attendions et que beaucoup de gens attendaient, mais nous devons y aller jour après jour, étape par étape », explique le natif de Madrid.

De plus, il ajoute que le rythme que Bora leur a imposé depuis le début “a été très bon pour eux car il a éliminé beaucoup plus de gens roulants.

“Ce fut une journée avec beaucoup de stress pour mes collègues et pour moi, résoudre les fautes, monter et descendre de la voiture pour les tambours … et au final ce qui comptait c’était seulement de bien positionner les trois leaders. Le vent a plus frappé. favorable que nous pensions mais la coupe a été faite là où on l’attend, à la sortie d’une ville à 40 kilomètres de la ligne d’arrivée. Il y avait deux ronds-points et, au fur et à mesure que le peloton s’étirait, la coupure se faisait par inertie. A partir de là, c’était une bagarre entre le groupe avant et arrière, il n’y en a plus eu », raconte-t-il ce qui s’est passé sur scène.

Enfin, le cycliste encourage le Movistar à continuer «d’aller mieux chaque jour, chaque jour plus uni, heureux, motivé».