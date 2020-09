Tour de France 2020 :

Il Géant joue à Sky pendant ce Tour de France. Mais la puissante équipe néerlandaise ne parvient pas à dominer la course du début à la fin comme l’a fait l’équipe britannique. Ineos, la même équipe avec un nom différent, n’arrive pas non plus à contrôler comme elle le faisait dans le passé lorsque Wiggins, Froome ou Thomas ont réussi à attacher le maillot jaune.

L’équipe Roglic a réussi à faire et défaire à sa guise lors du Dauphin, la course précédant ce Tour, mais cette puissance n’est pas la même lors de ces huit premières étapes. En fait, hier, il a été débordé pour la première fois. Kuss, l’un de ses hommes les plus fidèles, était décroché au premier virage. Bennett et Gesink, deux des meilleurs grégaires du monde, n’ont pas tenu longtemps non plus.

Même Dumoulin, qui est le deuxième truc du groupe à remporter le Tour, n’a pas été jusqu’à la fin en tirant un Roglic qu’on a vu seul et sans le coup de poing d’antan. Il est vrai qu’il n’a pas perdu de temps, mais il ne l’a pas mis au reste de ses rivaux alors qu’il est supposé être le plus fort et avec l’équipe la plus puissante. Quelque chose de similaire se passe dans Ineos. Les de Brailsford ils ont été contraints à la dernière minute de changer leur alignement pour cette course. Ils ont sorti Thomas et Froome et ils ont inclus Carapaz, qu’il allait aller au Giro, pour chercher à être plus agressif. Mais pour le moment, ils ne se comportent pas comme cette équipe écrasante de ces dernières années.

Malgré le niveau de certains assistants comme Castroviejo, dont la collaboration inestimable n’a pas encore baissé, cet Ineos se voit un petit point sous le Jumbo. Dans la finale d’hier, aucune des deux équipes n’a atteint le sommet avec un grand nombre d’hommes. Ces après-midi du Tour où personne n’a attaqué quand ils ont vu Sky avec six hommes à la tête du peloton sont terminés. Ni ce Jumbo ni ces Ineos ne sont ce ciel.