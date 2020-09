Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Hirschi s’est échappé et le peloton avec Jumbo en tête, c’était le moment à Escot

C’est ainsi que les fans ont vécu la 9e étape du Tour de France dans les Pyrénées

Cela a commencé dans la ville française de Pau la deuxième journée pyrénéenne de ce Tour de France sans précédent. Marc Hirschi était l’un des principaux protagonistes de la neuvième étape du Tour de France après s’être échappé du peloton et Col de Marie Blanque J’allais définir un peu plus qui gagnerait. Géant J’ai mis une marche et dans la ville de Escot, les fans ont pu voir comment ils ont mené le peloton. La victoire à la fin était entre Hirschi, Roglic, Landa, Bernal et Pogacar, les quatre derniers resserrés à l’arrivée au sommet de Marie Blanque.

Les fans qui étaient dans Escot, de la ville précédente au dernier port de la journée, ils ont assisté MARQUE pour raconter comment se vit le Tour de France au milieu de la crise sanitaire et quels sont les favoris. Tu vas le perdre?