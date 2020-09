Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Contre-chronique de la sixième étape du Tour de France

Image des coureurs qui ont formé la pause

Après la “ grève des pédales tombées ” mercredi, le peloton a pris les choses différemment ce jeudi sur le chemin de Mont Aigoual, une fin imprévisible dans le ‘Grande Boucle’. Dès le début, lorsqu’une pause de haut niveau s’est formée, il était clair que la journée allait prendre un autre cours. Les favoris ont de nouveau fait une pause, mais au moins une poignée de coureurs de haut niveau ont offert du plaisir sur la course.

Avec une mise en page qui permet de rêver du spectacle, les évadés mettent de l’essence pour que les fans s’amusent. Parmi le peloton, réputé comme Fran Windy, a ouvert le débat sur ce qui s’est passé mercredi. “Quiconque veut un spectacle voir un classique, une Strade Bianche, un Roubaix ou s’il ne suffit pas d’aller au Cirque, car des jours comme hier font aussi partie d’un Grand Tour”, at-il noté dans les réseaux. Mais heureusement, personne ne peut se plaindre de l’effort consenti par les fugitifs après cette sixième journée conquise par Lutsenko. Bien sûr, on attendait beaucoup plus des favoris. C’est le Tour: pas besoin d’aller au cirque … mais plus de spectacle des «coqs».

Quiconque veut un spectacle devrait voir un classique, une Strade Bianche, un Roubaix ou si cela ne suffit pas, aller au Cirque, car des jours comme hier font aussi partie d’un Grand Tour. ? Fran Ventoso (@franventoso) 3 septembre 2020

De quoi Poels il a beaucoup de mérite. Le pilote bahreïnien subit une véritable épreuve depuis le début du Tour. Il est tombé le premier jour et, bien qu’il ne puisse même pas respirer normalement, le Mikel Landa Ce jeudi, il a donné une autre masterclass sur ce que c’est que de souffrir à vélo. Il sera difficile de se rendre à Paris, mais il mérite autant ou plus d’applaudissements que celui qui arrive en jaune aux Champs-Elysées. Ils sont d’une autre pâte!

Très malchance!

Dayer Quintana, frère et écuyer de Nairo à l’Arkea française, a joué dans l’un des pires moments de chance d’une journée passionnante. Le Colombien est allé au sol après avoir marché sur une bouteille. Si un bateau était le protagoniste le cinquième jour après avoir provoqué un changement de leader (après la sanction Alaphilippe), ce jeudi c’est le corrador «café» qui a embrassé le sol à cause d’un autre d’entre eux.

Guy Niv, le premier coureur israélien à courir le Tour de France et l’homme qui a réussi à réaliser le rêve pour lequel son équipe est née en 2015. Le coureur découvre la manche française et la vidéo qu’ils ont postée de son équipe sur les réseaux sociaux est devenue ‘viral’. Il a réussi à insérer huit bouteilles en quelques secondes dans son maillot. Une technique courante du grégaire pour après le verre au reste des compagnons.

Quand vous êtes de petite taille comme notre Israélien dans le @LeTour, ce n’est pas facile de faire ça: (mais @ guyniv1 était encore capable de transporter 8 bouteilles à ses coéquipiers sur cette course il y a quelques minutes). # TDF2020pic.twitter.com / Sxy5ug4jGa ? Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) 3 septembre 2020

Comme rappelé sur le site officiel du Tour, le maillot vert de Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) que vous portiez aujourd’hui est le premier qu’un coureur irlandais ait vu depuis Sean Kelly le porterait (et gagnerait) en 1989. Kelly a accumulé quatre victoires au classement de la régularité: 1982, 1983, 1985 et 1989. Bennett est né dans la même ville que Kelly, Carrick-on-Suir, et s’est entraîné dans son équipe continentale, An Post, entre 2011 et 2013 avant de faire le saut vers l’élite du cyclisme avec NetApp.