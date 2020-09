Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Celui avec Jumbo a fini par couler sur la ligne d’arrivée

Un dernier kilomètre pour l’histoire du Tour et du cyclisme. Une image unique, un 1000 mètres inoubliable dans lequel deux cyclistes d’une énorme qualité et avec un avenir plus que prometteur, ou un présent passionnant, ont signé sur l’asphalte de la ronde de gala au-delà du visage et de la croix, l’image de la gloire et couler.

Roglic a affronté le dernier kilomètre sachant que le maillot jaune dont il possédait ces derniers jours s’était échappé au profit de son compatriote et ami Pogacar qui a signé les mille derniers mètres avec la puissance et la force de ceux qui sont des champions connus.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée le cycliste Jumbo, les mains sur le visage avec incrédulité pour Pogacar qui a été rapidement embrassé par ses chefs d’équipe et se lamente et des gestes de chagrin et de colère pour toute l’équipe Jumbo qui a immédiatement cédé la place à l’image de Roglic assis par terre abattu sans réconfort.