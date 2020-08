Tour de France 2020 :

Il est courant pour certaines célébrités d’approcher les départs ou arrivées du Tour de France. Malgré les restrictions, cette fois c’était Conor McGregor qui ne voulait pas rater le Grand Départ. Le combattant, soit dit en passant, s’entraîne généralement à vélo car cela lui donne une grande performance en termes de cardio.

x @ufc icon @TheNotoriousMMA est ici à Nice, avec un message de bonne chance à ceux qui prennent la ligne de départ # TDF2020! Conor McGregor, la star de l @ ufc, est sympa avec un message aux coureurs du # TDF2020! pic.twitter.com/3AS5kVaB5m ? Tour de France (@LeTour) 29 août 2020

L’Irlandais, ancien champion de deux pesos de l’UFC et maintenant à la retraite, est à Nice pour profiter des vélos et du Tour et a été encouragé à envoyer un salut aux fans via les réseaux sociaux du Tour.