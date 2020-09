Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les coureurs jugent injuste qui les accuse de rcanos

Depuis l’édition 1998, aucun Tour de France où une étape s’est terminée sans échappée ni attaque. C’est arrivé le 5ème jour. Parmi les dix dernières éditions, l’édition 2020 s’avère la plus lente en termes de temps à l’arrivée. Le peloton y va doucement. Les favoris attendent leur heure et certains fans commencent à devenir nerveux, du moins sur les réseaux sociaux.

“Si quelqu’un ne comprend pas, montez sur le vélo et faites quatre tours”, a-t-il déclaré. Marc Soler à MARCA après la troisième étape se terminant à Nice. Un argument similaire à celui qu’Enric Mas a proposé hier dans les micros de Cadena COPE: “Si vous étiez au top du vélo et que vous voyiez la vitesse, vous perdriez l’envie de dire qu’il n’y a pas d’attaques.” Les protagonistes sont mal à l’aise de se faire rappeler que le ventilateur s’ennuie de l’autre côté de l’écran. “Quiconque veut un spectacle pour voir un classique, un Strade Bianche ou un Roubaix. Et, si cela ne suffit pas, laissez-le aller au cirque, car des jours comme hier (mercredi) font aussi partie d’un Grand Tour », écrit-il Fran Windy, cycliste respecté de la CCC qui n’est pas sur cette tournée, via Twitter.

Enric Mme a rejeté la critique selon laquelle cette édition du Tour n’est pas très combative et avec peu d’attaques, après que la veille se soit réglée sans fuite pour la première fois depuis les années 90. “Si ceux qui nous critiquent étaient sur le vélo et ils verront que la vitesse à laquelle il est roulé enlèvera l’envie de dire cela », a déclaré l’Espagnol.

Mikel Landa, l’un des participants, l’a expliqué différemment. “Nous sommes allés à toute vitesse et il y a peu à faire. Il est possible qu’il y ait un peu peur de se précipiter et de frapper une chaleur qui non seulement ne vous fait pas gagner du temps, mais vous pouvez le perdre. C’est une fin comme celle d’aujourd’hui était difficile. faites une différence. ” Un peu plus était attendu hier d’un coureur basque qui, pour tenter de gagner la course, doit s’emparer de la montagne pour faire la différence.

David Etxeberria, ancien coureur, il s’est demandé pourquoi personne ne l’avait essayé. Et Manolo Saiz, célèbre réalisateur, lui a répondu: “Personne ne veut quitter les interviews et ils veulent continuer à tromper une presse complaisante.” La critique grandit vis-à-vis du mauvais spectacle que l’on voit dans une course qui attend encore au moins six étapes avec des arrivées en hauteur, avec les Pyrénées et les Alpes entre les deux, en plus du dernier contre-la-montre qui dictera le jugement.

Matxin, le chef des EAU qui a déplacé la course hier en lançant Aru pour essayer plus tard avec un Pogacar qu’il n’a pas pu, offre une explication de l’intérieur: “Ce qui se passe c’est que le fan cherche beaucoup de spectacle mais c’est qu’il n’a pas concouru depuis quatre mois et ça montre qu’il y aura Ils ne savent même pas comment ils vont. Chez Dauphin, nous avons vu des explosions en cinq jours et il y a donc beaucoup de peur générique. Personne ne veut dépenser beaucoup plus à se demander si cela aura un impact négatif dans le futur. Cette course dure trois semaines et nous l’avons déjà vu. ce qui s’est passé dans les cinq qui ont duré la course précédente. Nous comprenons le fan, mais nous devons aussi comprendre l’artiste. ” La meilleure nouvelle: il reste 15 étapes pour contourner le Tour des inconnus et des masques.