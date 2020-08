Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Il y a des chiffres qui ne seront plus répétés

L’histoire du Tour de France a recueilli des données anecdotiques.

– Tour le plus ancien: Elle est née en 1903 et est considérée comme la première course à étapes de l’histoire. Ce sera le numéro 107.

– La France mène mais maintenant: Personne n’a gagné plus de tournées que les Français (36), mais la dernière date de 1985 (Hinault).

– L’Italie se souvient du noir et blanc: ils sont le quatrième pays avec le plus de victoires au classement général (10), mais depuis 1965, seuls Pantani (1998) et Nibali (2014) ont remporté le Tour.

– Vainqueur le plus souvent du maillot jaune (général): 5 fois pour Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. L’Espagnol est le seul à les atteindre consécutivement.

Induran pentacampen

– Vainqueur le plus souvent du maillot à pois (montagne): Richard Virenque, 7 ans.

– Vainqueur le plus souvent du maillot vert (points): Peter Sagan, 7 ans.

– Vainqueur le plus souvent du maillot blanc (jeune): Ullrich et A. Schleck, 3.

– Plus de victoires d’étape: Eddy Merckx (34)

– Moins de finisseurs: 10 dans une édition (1919) dans laquelle 67 cyclistes ont pris le départ.

– 14 passes ont remporté la manche: France, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Luxembourg, États-Unis, Pays-Bas, Suisse, Colombie, Australie, Allemagne, Danemark et Irlande.

– Continents sans champions: Afrique et Asie. (Chris Froome, né en Afrique du Sud, défend les couleurs du Royaume-Uni)

– Etapes continentales complètes: il n’y a pas de continent sans représentation dans les victoires d’étape. L’Afrique est la plus basse avec 2: Robert Hunter (2007) et Daryl Impey (2019).

– En 1992, la course a connu sept passages: France, Espagne, Belgique, Hollande, Allemagne, Luxembourg et Italie. La Suisse était le seul pays voisin absent.

– Différence mineure dans le général: 8 secondes entre LeMond et Fignon (1989).

– Plus grande différence dans le général: 2.59: 21. Presque 3 heures de Garin sur Pothier lors de la première édition.

– Plus jeune vainqueur de la manche: Henri Comet en 1904 à l’âge de 19 ans.

– Plus ancien vainqueur du tour: Firmin Lambot en 1922 à l’âge de 36 ans.

– Courtier avec le plus d’actions: Sylvain Chavanel (18 ans). Tous consécutivement entre 2001 et 2018 et tous terminés à l’exception des abandons de 2007 et 2012.

– 3 cyclistes sont décédés pendant la course: Francisco Cepeda (1935), Tom Simpson (1967) et Fabio Casartelli (1995).

C’était l’accident de Fabio Casartelli

– Première ascension vers l’Alpe D’Huez: C’est en 1952, quand Fausto Coppi en profite pour s’imposer au sommet du port désormais le plus emblématique du Tour.

– Première émission télévisée: 1952. Depuis 1930, il a été diffusé à la radio. La presse écrite n’a jamais failli.