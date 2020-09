Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Comme c’est l’histoire du vainqueur de ce vendredi du Tour de France

Daniel Felipe Martnez célèbre la victoire sur la ligne d’arrivée

Daniel Martinez C’était un fils assidu qui aidait ses parents, des vendeurs de rue, un jeune travailleur et un bon élève, qui ne pouvait pas se présenter à son examen de fin d’études parce qu’en même temps il levait les bras dans une course.

Dans le jeu du choix des chemins que la vie vous mène, le vainqueur d’hier a hésité entre le football et le cyclisme, mais a fini par parier sur le vélo. La passion que son frère lui a inculquée Jeison, dont il a fait un métier qui l’a conduit à son triomphe le plus glorieux. Le cycliste de Soacha a signé sa plus longue victoire dans le Massif Central, près des Alpes où il y a un mois le prestigieux Dauphin.

“C’est un rêve. J’ai d’autres triomphes, dans le Dauphin ou à Paris-Nice, mais c’est autre chose. Enfant, j’ai vu le Tour avec mes parents et je rêvais de le diriger, de gravir les montagnes que je vois à la télévision “, a déclaré hier l’EF. Issu d’une famille modeste, Martnez vend des bonbons pendant les vacances scolaires pour aider ses parents à Sa responsabilité l’a conduit à se retirer de la mauvaise entreprise qui abondait dans son environnement.

A tout juste 24 ans, il est déjà devenu l’une des réalités du cyclisme colombien, en pleine expansion, comme on le voit sur le Tour, où quatre compatriotes figurent parmi les dix premiers du classement général en l’absence du plus dur de la course. . “Schachmann J’ai eu 40 ” à la fin, je pensais que je ne gagnerais pas mais quand je l’ai atteint, j’ai senti que je le ferais. C’était une grande joie », a déclaré le dernier grand coléoptère colombien.