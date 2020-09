Tour de France 2020 :

Ce mardi, à la veille de l’autre étape reine, le Alpes ils proposent un apéritif avec un port de première classe situé à 20 kilomètres de la ligne d’arrivée et une ascension finale de troisième classe, une étape conçue plus pour les aventuriers que pour les généraux en herbe. S’il n’y a pas de place pour les gaffes sur le Tour, les 164 km entre La Tour du Pin et Villard de Lans sont totalement montagneux, mais n’offrent pas une difficulté extrême.

Juste l’ascension vers Moucheroutte, de première catégorie, il peut être utilisé pour les candidats au général pour préparer des manœuvres, accompagnées de la dernière montée vers le but, de troisième. Bien que économiser de la force puisse être judicieux pour la journée très difficile qui attend le lendemain. Les coureurs devront monter ces jours-ci La Madelaine et le Col de Loze qui a des sections qui atteignent 24% d’inégalité.

La 17e et la 18e journée seront les deux dernières belles opportunités pour les grimpeurs qui ne réussissent pas bien sur la chèvre d’obtenir des revenus par rapport à ceux qui se défendent mieux. Landa, par exemple, devrait obtenir un peu plus d’une minute car c’est le revenu qu’il peut perdre avec ses rivaux samedi.

Dans la dernière ligne droite du Tour, il y aura des montagnes partout. Après le repos, l’étape qui se termine en montant Villard-de-Lans (3ème), après l’étape précédente à travers le Col de Saint-Nizier-du-Moucherotte (1er, 11,1 km à 6,5%).Mercredi, il a traversé les nuages ​​avec les deux ports au-dessus de 2000 mètres, où Bernal avait déposé ses munitions, habitué à vivre dans son pays à des altitudes similaires. Deux colosses de catégorie spéciale comme défi à la résistance: La Madeleine (17 km à 8,4%) et le gigantesque et nouveau col de la Loze, un monstre sans fin de 21,5 km à 7,8%, le toit du Tour à 2304 mètres.

Pour couronner les journées alpines du jeudi, une journée de hauts et de bas constants. Un total de cinq téléchargements: Cormet de Roselend (1er), Route des Villes (3ème), Saisies (2ème), Aravis (1er) et le Plateau des Glières (Spécial), avec un terrain inclus, à 35 kms de la ligne d’arrivée La Roche-sur-Foron. Il y aura tout de même la vente aux enchères, le rendez-vous le plus attendu, peut-être moins décisif que prévu en raison du panorama offert par le général. Cependant, ce sera un “pour soi qui peut” dans un effort individuel de 36 kms contre la montre. La ligne d’arrivée à La Planche des Belles Filles (1er; 6 kms à 8,5%). Et le dimanche défilé à Paris avec de nouveaux visages sur le podium.