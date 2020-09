Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Nairo propose un Colombien mais Bernal ne le voit pas aussi clairement que Lpez

Rigobertu Urn, Nairo Quintana, Superman Lpez et Egan Bernal, les quatre dans le top 10 du Tour de France

Quatre Colombiens pédalent à travers le Tour installés dans le Top 10. L’un d’eux (Bernal), vous savez ce que c’est de gagner cette course tout en Nairo et urne ils connaissent le podium. Face à la force dont font preuve le duo français (Martin et Bardet) mais surtout le duo slovène (Roglic et Pogacar), le jour de repos, l’idée d’une éventuelle alliance entre compatriotes a sauté.

Nairo a été le premier à présenter cette idée, et plus tard Superman a soutenu la stratégie. Cependant, Bernal ne le voit pas si simple. Celui d’Ineos a été sincère et assuré que ce n’est pas du tout facile, car “ce n’est pas si simple que nous puissions le faire et que tous les Colombiens partent, nous prenons le relais et arrivons. Ce n’est pas facile”, a-t-il ajouté. Vélo ESPN quelqu’un qui a été surpris que l’idée vienne de Quintana. “Plusieurs fois je suis allé avec lui et je lui ai demandé de changer et il ne passe pas, donc ce sera compliqué”, a expliqué quelqu’un dont la relation avec l’Arkea est professionnelle mais pas brillante sur le plan personnel.

Quelque chose de similaire arrive à l’ancien Movistar avec Rigo Urn, qui fut le premier Colombien du nouveau lot à remporter des victoires de mérite en Europe. Urn, le plus vétéran de tous, passe ses journées «caché» à attendre de pouvoir chercher un coup lointain sur une étape de montagne. Il sait que, malgré ses paroles, il serait quasiment impossible de compter sur la collaboration d’un Nairo avec lequel il ne s’entend pas très bien. Celui avec qui Arkea est le plus sympathique est avec Miguel ngel Lpez, qui vit en savourant chaque jour l’année de ses débuts en manche française.

un début stressant

López voit n’importe lequel de ses compatriotes avec des options. “Egan est en deuxième position, il a un moral élevé, il peut prendre la journée avec le moral. Rigo peut très bien se démarquer, il est assez vétéran. Il sait faire ses choses et il va petit à petit. Il a beaucoup d’expérience et il peut le faire. plutôt bien », dit-il.

Celui d’Astana n’exclut pas de collaborer comme on l’a vu à l’occasion chez les cyclistes slovènes. “Pour le moment, chacun court pour son équipe et ses intérêts. Mais au final on est compatriotes, du même pays. Quand le Tour est devenu un peu plus déconnecté, on peut collaborer. Pour ma part, il n’y aurait pas de problèmes pour faire une alliance, ce serait C’est bien d’avoir un deuxième Tour pour la Colombie », a déclaré quelqu’un qui voit beaucoup plus de tension dans cette course qu’il n’en a connu dans d’autres Giros ou Vueltas.

Il reste encore beaucoup de Tour à faire et il faudra attendre que le classement soit défini davantage pour qu’une éventuelle alliance commence à se dessiner. Bien que Bernal y voit compliqué, il ne s’est pas non plus complètement rapproché du plan: “Si l’opportunité qui nous favorise les Colombiens que nous sommes là-bas nous a été donnée, pourquoi ne pas prendre le relais?”, At-il conclu. Cependant, il a précisé qu’il faut être un professionnel et que «chacun doit chercher ses opportunités et ne pas chercher tant qu’il est colombien ou non». Avant, en plus, il y a les coéquipiers.