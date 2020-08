Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 A deux dans une équipe, la formation devrait abandonner

Il Tour de France a reçu l’autorisation de l’Union cycliste internationale d’exclure les équipes qui ont confirmé deux positifs pour le COVID-19 en sept jours.

Cependant, quelques heures avant le début de l’édition à Nice, l’incertitude persiste sur les conditions à appliquer pour que le départ d’une équipe puisse être décrété. Le directeur de course, Christian prudhomme, il a assuré que ce devraient être les autorités nationales qui établissent le cadre dans lequel une équipe doit être exclue, car la référence est la sécurité sanitaire et non les intérêts sportifs. De la tournée, ils espèrent que le ministère français de la Santé prononcera “dans les prochaines heures”, avant que la 107e édition ne commence à rouler.

À l’heure actuelle, une équipe dans laquelle deux de ses composants ont été testés positifs dans deux tests PCR en une semaine peut être exclue. La demande des équipes qui voulaient que ces positifs ne soient que des cyclistes ne sortit pas, mais la demande dans laquelle elles demandaient un deuxième test par crainte de faux positifs a été acceptée.

Tout propre

À l’heure actuelle, tous les cyclistes ont été testés négatifs. Les personnes impliquées ont passé deux tests et restent dans une bulle isolée du monde, composée de 700 personnes. Prudhomme a reconnu que le risque zéro n’existe pas et que Paris peut ne pas être atteint. Contrôler ce qui se passe dans 3 500 gouttières n’est pas facile.

Le directeur, Christian prudhomme, reconnaît que la prochaine édition du test sera “particulière” du fait de la pandémie et espère qu’elle sera “unique”, tout en précisant que si la course s’avère mouvementée, on arrêtera de parler de COVID-19.

“Cela dépend des cyclistes de ne parler que du COVID-19 ou aussi de parler de cyclisme. Si nous assistons à une bagarre comme l’année dernière, nous commencerons immédiatement à parler de course”, a déclaré Prudhomme à un groupe de journalistes.