Tour de France 2020: premier Israël à disputer la manche française

il y a 5 ans, Académie de cyclisme d’Israël a commencé à marcher avec l’intention de faire grandir le cyclisme dans le pays de Moyen Orient. Ran Margialot, ex-cycliste et ex-partenaire de Comptoir Alberto, puis expliqué à MARQUE que son défi n’était autre que de réaliser ce qu’il n’a pas fait: pour un cycliste israélien Tour de France. À peine cinq ans plus tard, cet objectif est devenu réalité dans la figure de Guy Niv.

“Quand ils m’ont annoncé que j’allais être à Nice, j’ai eu la chair de poule. C’était un rêve devenu réalité et pas seulement pour moi, mais pour tout le pays”, raconte un coureur de 26 ans qui fait partie de une structure qui fait des pas de géant dans quelques années. Il y a deux ans, ils étaient déjà au départ du Giro d’Italia qui l’a fait précisément depuis Jérusalem et cette année, après avoir grimpé dans la catégorie la plus élevée après avoir acheté la place Katusha, le groupe dirigé par la cicatrice espagnole Guerrero a été planté dans le Grande Boucle avec un cycliste qui suit les traces de son compatriote Guy Sagiv, qui était dans le Giro et Omer Goldstein, qui était à LaVuelta.

Sa présence est une victoire pour la structure, l’aboutissement du rêve de Margaliot (il n’est plus dans l’équipe) et celui de Sylvan Adams et Ron Baron, ceux en charge de conduire l’élite vers une formation où en 2021 ils courront Chris Froome. «Nous espérons que ce succès inspirera une génération de jeunes Israéliens à se lancer dans le cyclisme», dit-il. Baron.

Israël est l’un des groupes les plus combatifs de cette édition. Son prochain objectif est d’obtenir une étape dans un grand exploit qui roz Plaza dans la Corsa Rosa. “Nous allons le combattre pendant ces trois semaines. Nous pouvons y parvenir cette année car nous avons une équipe commune. Nous verrons comment notre leader évolue. Dan Martin, mais il est également temps de profiter du rêve », soulignent-ils de l’équipe. Giv vient avec étoile.