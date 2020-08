Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Espagnoles ont joué un rôle discret

Élizabeth deignan, Coureur anglais du Trek-Segafredo, vainqueur mardi dernier du GP de Plouay, s’est imposé lors de la septième édition de La Course by Le Tour organisée à Nice avec un parcours de 96 kilomètres. Dans un groupe de 6 coureurs en lice pour la victoire, Deignan a été le plus rapide, et avec un temps de 2h.22.51 elle s’est imposée devant la Néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv) et Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

Sacré champion d’Europe cette semaine, Annemiek van Vleuten (Mitchelton-SCOTT) n’a pas pu rivaliser avec ses rivaux dans le sprint final et a pris la cinquième place. La tournée a dominé un groupe des plus sélect composé de Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Elizabeth Deignan, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) et Demi Vollering (Parkhotel-Valkenburg).

#LaCourse: Lizzie Deignan (TFS) gagne Nice par une petite marge face à Marianne Vos (CCC); Demi Vollering (PHV) complète le podium. @ Audebiannic, 16 prov. dans le peloton de poursuite, 152 “des six femmes qui ont mené une bonne partie du dernier tour. pic.twitter.com/iM6fZ0ZpZo ? Équipe Movistar (@Movistar_Team) 29 août 2020

Le favori était Marianne VosMais elle a été de peu surprise par Elizabeth Deignan dans le sprint final, qui a remporté La Course by Le Tour pour la première fois.