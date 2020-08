Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Six duels directs qui se sont déroulés plusieurs années de suite dans la manche française

La rivalité entre Contador et Schleck a été l’une des plus importantes de ces dernières années. RTRPIX

La rivalité entre les Britanniques et les Colombiens a commencé en 2013, lorsque Froome conquis son premier Tour de France dans les Champs Élysées. Depuis le premier triomphe des Britanniques en Paris Jusqu’en 2018, le combat acharné entre ces deux colosses du cyclisme mondial a été le principal protagoniste sur les routes françaises. Les quatre titres de Froome ils conduisent le coureur de Ineos à l’une des plus hautes marches du podium historique de la Tour de France, tandis que son grand rival des dernières années regarde d’en bas avec deux deuxièmes places en 2013 et 2015, les deux éditions derrière les Britanniques, et un troisième place en 2016, une Tour également conquis par Froome.

Deux styles totalement opposés. Le cycliste de Ineos se distingue par sa hauteur et sa cadence de pédalage constante, sans avoir à descendre du vélo pour fixer un rythme très difficile à suivre. Pendant ce temps, le Colombien est un petit coureur, avec peu de poids vous permettant de voler sur les rampes les plus raides. Cependant, la supériorité de Ciel dans les Tour gagné par Froome compliqué, encore plus si possible, l’acte de Nairo Quintana.

Les cyclistes de Pinto et du Luxembourg ont été les protagonistes de la Tour de France dans les années 2009, 2010 et 2011, mais tout indiquait que ce duel entre les deux cyclistes allait être une rivalité légendaire. Cependant, les blessures et la retraite anticipée de Schleck ne nous ont pas permis de continuer à profiter de ce duel au sommet. Au cours de ces trois années, le Madrid a commencé à dominer le duel avec la conquête de son deuxième Tour en 2009. Dans cette édition, Andy Schleck J’ai combattu le triomphe pour Comptable mais la victoire dans Verbier il a promu le cycliste espagnol en tête du classement général et a mis du terrain entre la peinture et le luxembourgeois.

Un an plus tard, Comptable Il a de nouveau emporté le rêve de conquérir son premier Tour. Sur la 15e étape de Bagnères de Luchon, le tableau a réalisé un revenu de 40 secondes sur l’objectif sur Andy Schleck et qu’il a répété quelques jours plus tard lors du dernier contre-la-montre. Cependant, le positif de Comptable en 2010 ans plus tard, il a couronné le Luxembourg comme nouveau lauréat du Le Grande Loop.

Les sept circuits de Lance Armstrong entre 1999 et 2005 étaient un exemple clair de la domination totale de l’Américain en La Grande Boucle. Au cours de ces sept années, le septuple champion de Tour devait Jan Ulrich comme son principal rival au cours des cinq premières années de les années 2000. L’Allemand a occupé la deuxième tribune du podium à cinq reprises et à trois d’entre elles, il a coïncidé avec Armstrong. De même, dans le dernier triomphe de l’Américain dans le Champs Elysées, le cycliste de T Mobile occupe la troisième place derrière Ivan Basso.

Cependant, Armstrong J’ai raté les sept tours J’ai vaincu et tous étaient déserts. Une situation qui a mis l’Allemand en tête avec un Grande Boucle conquis, tandis que, une fois toute la vérité découverte, l’Américain ne conserve aucun des sept Tours qu’il a remportés au cours des premières années du nouveau XXIe siècle.

Le domaine de Bernand Hinault dans le Tour de France entre 1978 et 1985 a éclaté en 1986 avec l’arrivée de l’américain Greg Lemond, qui a conquis son premier Tour après une troisième et une deuxième place avant d’être couronné Champs Élysées. Au moment où l’Américain est apparu sur la scène, l’un des meilleurs combats cyclistes des années 80.

Hinault J’ai fini par conquérir cinq Tour de France tandis que l’américain Lemond somme trois tours gaulois. Alors les choses, Hinault était le dernier Français à remporter un Tour depuis 1985, il a triomphé dans le Champs Élysées Parisiens, comme Lemond, qui était le dernier Américain, actuellement, à conquérir La Grande Boucle après disqualification de Lance Armstrong pour dopage.

La rivalité antagoniste par excellence. La rivalité qui a divisé France en deux: le France rurale, enraciné et terroir face à le cosmopolite, conquérant et coquin. Pendant les années soixante, le pays français était dominé par ces deux cyclistes.

Trois secondes places dans le Tour de France converti en Raymond Poulidor dans «l’éternelle seconde» mais il a fini par gagner l’affection du public français. A aucun moment il n’a eu l’occasion de porter le maillot jaune mais il détient toujours le record des podiums en La Grande Boucle. Pour sa part, le grand coupable qui Polisseur n’a pas pu occuper la plus haute marche du podium était son grand rival,Jacques Anquetil, qui est venu conquérir le Tour de Francecinq fois entre 1957 et 1964.

Le moment de la plus grande rivalité entre ces deux Français très différents est venu Tournée 1964, quand Polisseur il est resté très proche de son compatriote quand il a terminé deuxième La Grande Boucle. Pendant ce temps, deux ans plus tôt, le Anquetil avait eu son troisième Tour et Polisseur a accompagné le vainqueur de la troisième case du podium. Déjà avec Anquetil hors compétition, Polisseur podium répété quatre fois comme deuxième ou troisième dans le général final.

Italie a été divisé pendant près de dix ans par la rivalité qu’ils avaient Coppi et Bartali lors de leurs affrontements dans le Tour de France, lequel ils ont conquis deux fois chacun. D’une part, le Italie plus riches ou plus riches étaient avec Coppi, tandis que Bartali Il a été soutenu par le secteur plus rural et agricole en raison de ses origines modestes.

Des années après ses conquêtes de La Grande Boucle ils ont fait la paix après avoir échangé les bouteilles lors de l’ascension d’un porto lors d’une des éditions de la tournée française.