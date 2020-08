Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’Espagne est l’un des pays les plus représentés dans le peloton

Alejandro Valverde, en course cette saison. .

L’Espagne est l’un des pays avec plus grande représentation dans ce Tour de France unique 2020, qui commence à des dates différentes que d’habitude en raison du COVID-19. Movistar, la seule équipe espagnole en lice, est celle qui apporte le plus de représentants nationaux. Bien qu’il existe d’autres équipes comme EAU, Bahreïn, Astana, Mitchelton, Cofidis et Ineos qui ont des coureurs espagnols.

Parmi eux se trouvent de grands vétérans, tels que Alejandro Valverde, les cyclistes avec le rêve de gagner le Tour, comme Mikel Landa, ou les cyclistes qui chercheront à faire leur marque dans la course comme Enric Mas. Voici la liste complète.

Le getxotarra, spécialiste du contre-la-montre, est l’un des membres de l’équipe de Team Ineos. Dans son sixième Tour de France, il aura pour mission d’aider l’équipe formée par Richard Carapaz et Egan Bernal à remporter le triomphe final pour étendre la grande domination de l’équipe britannique ces dernières années. Grand rouleur, il a également prouvé qu’il était un grand assistant en montagne et un rempart sûr pour son équipe.

ENRIC MAS (25 ans, Movistar)

Deuxième Tour de France pour le deuxième classé de la Vuelta 2018. Après avoir été la grande révélation de cette course, il a participé l’année dernière à son premier Tour comme l’un des candidats au classement général. Cependant, l’irruption de son partenaire Julian Alaphilippe, qu’il a dû aider, et quelques problèmes de santé l’ont empêché d’être plus haut au classement général. Cette année, il partagera ses qualités de leader avec Alejandro Valverde et Marc Soler chez Movistar et nous devrons voir jusqu’où il peut aller au classement général.

ALEJANDRO VALVERDE (40 ans, Movistar)

L’ex-champion du monde participe pour la treizième fois au Tour. Avec quatre victoires d’étape derrière lui et un podium en 2015, le Murcien sera, avec Enric Mas et Marc Soler, l’atout le plus important de l’équipe téléphonique dans la course. Dans le tour cycliste, Valverde n’a pas montré le niveau des courses précédentes, mais il ne faut pas l’exclure car à plus d’une occasion, et malgré son âge, il a montré qu’il avait de la classe pour continuer à surprendre.

IMANOL ERVITI (36 ans, Movistar)

Dixième Tour de France pour ce vétéran navarrais. Sa tâche, une fois de plus, sera d’agir comme un troupeau fidèle, protégeant et soutenant ses chefs d’équipe Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler. Vainqueur de deux étapes de la Vuelta a Espaa, c’est un homme très respecté tant dans son équipe qu’au sein du peloton. Grand voyageur, essayez d’apporter sa vaste expérience en faveur du poste téléphonique.

Le Murcien revient sur le Tour, après avoir raté l’édition 2019, pour participer pour la septième fois. Celui qui s’est battu il y a des années pour le maillot vert de leader des points, est devenu un fidèle du grégaire. Son travail ne sera autre que de protéger ses chefs d’équipe, bien qu’il puisse également être vu dans un vol. Il vient après avoir été concentré dans les Alpes.

Le Catalan, qui devait initialement participer au Giro, arrive à cette édition du Tour, sa troisième apparition, en tant que leader de Movistar aux côtés de Valverde et Mas. Dans le Dauphin il n’a pas montré une bonne condition, mais un cycliste comme lui pourrait avoir son moment de gloire dans cette course. Plutôt que de se concentrer sur un bon classement général, il pourrait aller chasser les étapes à travers les escapades.

Le Madrilène revient sur une carrière dans laquelle il a fait ses débuts la saison dernière. Il vient aider le trio formé par Valverde, Mas et Soler à remporter de belles réussites. En plus de travailler pour eux, vous pourriez être vu sur une escapade et chercher une grande victoire pour vos palmars. Il arrive après s’être concentré dans les Alpes avec une partie de son équipe.

MIKEL LANDA (30 ans, Bahreïn)

C’est le grand atout espagnol de remporter le Tour de France, ce qui ne s’est pas produit depuis l’époque d’Alberto Contador. Dans une équipe dans laquelle il va être le seul leader, essayez de prouver qu’il est l’un des noms appropriés pour gagner la course. Si la malchance des chutes vous respecte, vous serez l’un des protagonistes les plus importants, dans un voyage qui vous convient très bien. Il arrive à la sortie de Nice après avoir couru à Burgos et Dauphin, avec une deuxième place dans la course espagnole.

Deuxième Tour de France pour Gernika, dans lequel ce sera son premier grand avec l’élastique Bahreïn Mclaren. Son objectif principal n’est autre que d’être un homme important pour aider Mikel Landa à remporter ce Tour. Avec une victoire d’étape au Giro d’Italia comme un grand succès, il pourrait également profiter de la liberté d’en obtenir une sur ce Tour, ce qui lui a déjà effleuré la deuxième place à Bagnres-de-Bigorre l’an dernier derrière le Britannique Simon Yates. Cela vient après avoir remporté le championnat d’Espagne contre la montre.

Cinquième Tour de France pour l’homme d’Alicante, qui sera un autre fidèle écuyer de Mikel Landa, surtout lorsque la route se raidit vers le haut. Après l’arrêt forcé de la pandémie, il est revenu en pleine forme, terminant dans le top 10 de la Route Occitanie, où l’équipe lui a donné la liberté d’être le leader. Son dernier tour d’étape est le Dauphin Libr, dans lequel, contrairement à l’Occitanie, il travaille pour Mikel Landa.

Dixième Tour de France pour le vétéran murcien avec un total de quatre victoires d’étape à son actif. Wheeler hors pair, il a toujours aimé être présent dans les fugues et cette année il pourrait aussi chercher à être le protagoniste de l’une d’entre elles, où il se déplace comme un poisson dans l’eau. Cependant, sa tâche principale est de travailler pour le leader d’Astana Miguel ngel Lpez. Il arrive après s’être proclamé champion d’Espagne sur la route.

Santurtzi’s atteint la course où il y a deux ans, il a remporté son plus grand succès professionnel à Mende. Un autre cycliste qui, comme Luis Len, aime être présent dans les fugues. Le vainqueur également d’une étape du Giro d’Italia tentera de trouver un nouveau succès dans ses palmars. Cela pourrait être un bon truc dans les terminaisons nerveuses. Cependant, son travail principal sera d’être un autre écuyer fidèle pour son chef “Superman” Lpez.

Huitième tournée pour l’Ormaiztegi. Comme Fraile et Luis Len, il agira comme écuyer pour Miguel ngel Lpez. Aussi, comme ses deux autres coéquipiers, il pourrait profiter d’un vol pour chercher une victoire d’étape comme celle qu’il a remportée au Giro d’Italia en 2017. Cela vient après avoir battu avec brio le Grande Trittico Lombardo il y a quelques semaines et avoir été un podium aux championnats. d’Espagne, montrant qu’après la pause, il est revenu en grande forme.

Le plus jeune des Izagirre, dans sa deuxième saison avec le maillot Astana, doit être le coéquipier qui aide le plus Miguel ngel Lpez à l’arrivée des ports sérieux du Tour, prouvant qu’il est un grand grimpeur. Dans sa septième grande course française et comme ses autres coéquipiers espagnols, il pourrait aussi tenter de remporter une victoire d’étape grâce à une évasion, comme il l’a fait à Morzine en 2016.

Le cycliste de Leitza, l’un des grégaires les plus estimés du peloton, en sera à son sixième Tour de France, pour apporter son soutien sur les étapes de montagne aux leaders de son équipe, Esteban Chaves et Adam Yates. Il pourrait également en profiter pour chercher une victoire d’étape, chose qu’il a chérie à plus d’une occasion, comme lorsque Geraint Thomas l’a dépassé avec 300 mètres à parcourir à la Rosire en 2018.

Deuxième Tour de France pour le Sabadell. Il arrive avec la vitole d’être l’un des grands supporters du jeune cycliste slovène Tadej Pogacar. Celui qui était leader de la Vuelta a Espaa en 2016 après avoir gagné à Naranco, n’avait pas prévu de faire ce test mais finalement son équipe l’a inclus pour le contester. Il arrive à la sortie de Nice après avoir couru la Vuelta à Burgos et le Dauphin Libr, remportant le maillot de montagne dans le dernier.

Cinquième présence sur le Tour pour le cycliste de Cuenca qui jouit de la liberté de rechercher la gloire de la victoire d’étape à travers une escapade avec l’autorisation de son équipe Cofidis. Après avoir terminé dans le Top 20 de la dernière édition, essayez de poursuivre le plus grand succès de votre carrière professionnelle. L’ancien champion d’Espagne et leader du Tour d’Espagne arrive à la sortie de Nice après avoir couru le calendrier de France et le championnat d’Espagne.