Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le cycliste italien en a subi un chacun le premier jour de La Grande Boucle

Domenico Pozzovivo, après une étape du Tour de France 2020.

Un chacun le premier jour de Tour de France cela peut être crucial pour vos futures options dans les prochaines étapes. C’est le cas de l’italien Domenico Pozzovivo, qui a subi une blessure au coude le premier jour de La Grande Boucle et le premier jour de repos, il a été forcé de quitter la ronde galloise.

La chute de Pozzovivo a eu lieu lors de la phase initiale de la course lorsque le coureur lui-même Il a frappé le bras d’un fan qui prenait une photo. En outre, plus de 20 autres coureurs sont allés au sol. Le passage des jours et la douleur dans son coude n’ont pas laissé le chef de la NTT, donc le directeur de la Cyclisme NTT Pro, Bjarne Riss, a décidé que le chef d’équipe finirait par quitter le Tour avant d’atteindre Paris, puisque “le mieux est d’arrêter”, a déclaré Riss.

# TDF2020 Après s’être battu incroyablement bravement suite à son crash lors de la première étape à Nice, @pozzovivod a été contraint d’arrêter @LeTour. Il a été une inspiration pour nous; guéris bien et à bientôt! Détails: https://t.co/pjPlyaXyZmpic.twitter.com/CET6KaYy7T ? NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) 6 septembre 2020

“C’est vraiment décevant que Domenico a été contraint de se retirer de la course. Nous étions très optimistes qu’il pourrait terminer très haut au classement général, mais l’accident a enlevé cette opportunité dans la première étape “, a déclaré le directeur de la NTT.

Une fois hors du Tour, Posséder Pozzovivo Il se remet déjà et semble excité vers le Italie spin, qui débutera le 3 octobre prochain et que l’Italien espère atteindre: “Je vais maintenant me concentrer sur la récupération le plus rapidement possible et ensuite regarder vers mon prochain objectif, qui sera, je l’espère, le Italie spin“.