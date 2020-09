Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’équipe remporte sa troisième victoire en atteignant le Tour sans même un leader

Kragh Andersen, dans les derniers kilomètres d’aujourd’hui .

Bien que le grand protagoniste de cette tournée soit un Jumbo Visma qui domine chaque étape de la haute montagne, Sunweb c’est devenu la sensation d’une carrière totalement différente. Avec la victoire d’aujourd’hui, l’équipe récolte sa troisième joie après celles obtenues en premier lieu par Kragh Andersen à Lyon et celle de Marc Hirschi après plusieurs tentatives à l’étape 12.

Remi Cavagna, la locomotive

Exposition de la fusée française dans une étape où elle n’a pas réfléchi à deux fois. Le couloir de Étape Deceuninck-Quick a été la grande attraction de la première moitié de la course, où il a maintenu une distance spectaculaire avec le grand groupe malgré le fait que derrière le travail de Bora hansgrohe c’était incessant. En solitaire, Remi Cavagna il est parti du kilomètre 5 de la course et désespéré d’un groupe de cinq coureurs maximum qui a tenté sans succès de le traquer et qui a finalement renoncé à être neutralisé.

Il est l’un des rouleaux les plus prometteurs du peloton et termine presque par hasard ses débuts au Tour de France, puisqu’il est arrivé à la dernière minute en remplaçant Zdenek stybar et il a terminé son effort à près de 50 kilomètres à l’heure en moyenne, un vrai scandale.

Sam Bennett caresse le maillot vert

L’Irlandais a souffert dans les étapes de montagne mais s’est une fois de plus avéré être le meilleur sprinter du peloton dans les buts volants. Celui de Étape Deceuninck-Quick est en tête du classement des maillots verts et a de nouveau dépassé Peter Sagan à la ligne d’arrivée, il va devoir oublier l’éloge qu’il a obtenu ces dernières années.

Nouvelle exposition de Sunweb et Kragh Andersen

Il n’y a pas d’adjectifs pour décrire le travail du coureur danois dans ce Tour de France. Il a attaqué à 15 kilomètres de la ligne d’arrivée et a laissé tous les favoris bouche bée. Contre toute attente, le Sunweb obtenir de la main de Kragh Andersen une nouvelle étape après la joie qui a eu lieu à Lyon sur l’étape 14. L’équipe est arrivée sans aucune attente ni leader au classement général mais elle a fait sensation par son travail et son courage et a déjà remporté trois victoires avec Marc Hirschi. Ils se sont constamment battus lors de la configuration de sprint et du travail en petits groupes et leur travail a porté ses fruits.

