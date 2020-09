Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce samedi La Planche des Belles Filles arrive

Kragh Andersen célèbre sur la ligne d’arrivée .

Une journée calme est présumée avant La Planche des Belles Filles. Le seul plan des favoris est de survivre en douceur et de dépenser le moins possible avant la bataille finale avec la «chèvre». C’était juste un jour pour les équipes sans victoire dans ce Tour de France ils jetteront le reste pour ne pas rentrer chez eux vide.

Remi Cavagna (Deceuninck) était l’homme qui l’a essayé le premier. Dylan le suivait Van Baarle (Ineos Grenadiers), Guillaume Martin (Cofidis), Geoffrey Soupe (Énergie directe totale), Max Walscheid (NTT Pro Cycling) et Cyril Barthe (B&B Hotels-Vital Concept) mais ils abandonnèrent rapidement leur tentative de le traquer. Le vent a servi d’allié au Français de 25 ans.

Cavagna, l’un des plus gros moteurs du peloton, est venu à ce Bounce Tour en entrant en remplacement tardif de Stybar. L’année dernière en Toledo, pendant Le retour, il a attaqué seul en l’absence de 25 km pour terminer une exposition qu’il répéterait plus tard dans le Ardche Classique. Il a beaucoup de chevaux. Et le galant.

Avant la course, il est descendu Castroviejo, qui se reposer pour de nouveaux défis (Momparler indiquez brièvement s’il est dans le Coupe du monde d’Imola ou non). Puis c’était Postlberger qui a dû monter dans la voiture après une guêpe. C’était des dommages collatéraux avant d’atteindre une finale très émouvante puisque Sagan, Bennett et Trentin voulaient renverser l’étape à 50 km de la ligne d’arrivée.

Personne n’a pu rassembler la force pour diriger la course et à la fin une évasion gagnante définitive s’est formée entre Trentin, Bennett, Sagan, Van Amertaet, Mezge, Rowe, Naesen, Devenyns, Stuyven, Bauer, Arndt et Kragh Andersen. C’est ce dernier, vainqueur également à Lyon dimanche dernier, qui a emmené le chat à l’eau en attaquant au bon moment. Il est parti comme une moto et ils ne l’ont plus vu jusqu’à la ligne d’arrivée.

C’était la troisième victoire d’un Sunweb qui a laissé Mathews à la maison et est la plus jeune équipe en termes d’âge moyen de cette équipe. Tour. Kragh Andersen, avec son partenaire HirschiIls ont été deux des coureurs les plus heureux de cette édition. Parmi les favoris, il était logique, il n’y a pas eu de mouvements et tout sera décidé dans le contre-la-montre de ce samedi.

Analyse 19 étape du Tour de France

Une échelle de temps qui culmine en La Planche des Belles Filles (5,9 km de dénivelé moyen 8,5), pour agir en tant que juge pour compléter le général final. La première partie du contre-la-montre est parfaite pour les spécialistes mais la dernière partie de l’ascension égalisera les conditions entre ces cyclistes et les purs grimpeurs. Un jour décisif qui dictera le vainqueur du numéro d’édition 107 de La Grande Boucle.